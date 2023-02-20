МИД Германии посоветовал своим гражданам не ездить в Россию

Министерство иностранных дел Германии выпустило рекомендацию, в которой советует своим гражданам воздержаться от поездок в Россию. В особенности это касается ближайших дней, с 20 по 26 февраля, когда в России пройдёт ряд официальных мероприятий, в связи с которыми будут усилены меры безопасности. Тем немцам, кто уже находится в России, рекомендуется проявлять осторожность и избегать скоплений людей.
В заявлении МИД отдельно указывается, что обладателей двух гражданств - Германии и России - российские власти рассматривают исключительно как граждан России. В случае возникновения конфликтных ситуаций, например, касающихся призыва на военную службу, Германия не сможет оказать таким людям консульскую помощь.
Немецкий МИД особенно предостерегает от поездок в российские области, близкие к границе с Украиной - Ростовскую, Краснодарскую, Саратовскую, Воронежскую и Волгоградскую, и в другие приграничные регионы.
- 13 февраля посольство США в Москве рекомендовало гражданам США, живущим или находящимся в России, покинуть страну. В прошлом году посольство США дважды призывало американцев "немедленно покинуть Россию" - в первый раз 28 февраля, спустя несколько дней после российского вторжения в Украину, а затем 28 сентября, вскоре после объявления мобилизации.
- С аналогичным обращением к своим гражданам тогда же выступило Министерство иностранных дел Латвии. 26 сентября 2022 года рекомендация не посещать Россию, а тем, кто там уже находится, как можно скорее выехать из неё, появилась на сайте посольства Болгарии в Москве, а 28 сентября то же самое заявило посольство Румынии.
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