МИД Германии посоветовал своим гражданам не ездить в Россию

Министерство иностранных дел Германии выпустило рекомендацию, в которой советует своим гражданам воздержаться от поездок в Россию. В особенности это касается ближайших дней, с 20 по 26 февраля, когда в России пройдёт ряд официальных мероприятий, в связи с которыми будут усилены меры безопасности. Тем немцам, кто уже находится в России, рекомендуется проявлять осторожность и избегать скоплений людей.

В заявлении МИД отдельно указывается, что обладателей двух гражданств - Германии и России - российские власти рассматривают исключительно как граждан России. В случае возникновения конфликтных ситуаций, например, касающихся призыва на военную службу, Германия не сможет оказать таким людям консульскую помощь.

Немецкий МИД особенно предостерегает от поездок в российские области, близкие к границе с Украиной - Ростовскую, Краснодарскую, Саратовскую, Воронежскую и Волгоградскую, и в другие приграничные регионы.