МИД Германии сообщил об отъезде из России группы немецких дипломатов

1 мая группа немецких дипломатов покинула Россию. Об этом сообщил МИД ФРГ, не называя число уехавших дипломатов. Российский МИД неделю назад заявил, что Москва собирается выслать более двадцати сотрудников посольства ФРГ в ответ на высылку российских дипломатов.

"Правительство ФРГ в прошедшие недели находилось в контакте с российской стороной в целях сокращения присутствия российских спецслужб в Германии, – заявил в понедельник МИД ФРГ. – Вследствие этого в середине месяца сотрудники российских представительств в Германии выехали из страны".

В заявлении подчеркивается, что деятельность сотрудников российского диппредставительства "не соответствовала их дипломатическому статусу", и в отличие от россиян германские коллеги постоянно вели себя в соответствии с их дипломатическим статусом.

Более недели назад появились сообщения о высылке из России немецких дипломатов – утверждалось, что они прибыли в Берлин из Москвы на самолете, получившим экстренное разрешение на посадку в европейском аэропорту. Представитель МИД ФРГ заявил Радио Свобода, что на этом борту из германской столицы были высланы около двух десятков сотрудников диппредставительств России.