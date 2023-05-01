МИД Германии сообщил об отъезде из России группы немецких дипломатов

1 мая группа немецких дипломатов покинула Россию. Об этом сообщил МИД ФРГ, не называя число уехавших дипломатов. Российский МИД неделю назад заявил, что Москва собирается выслать более двадцати сотрудников посольства ФРГ в ответ на высылку российских дипломатов.
"Правительство ФРГ в прошедшие недели находилось в контакте с российской стороной в целях сокращения присутствия российских спецслужб в Германии, – заявил в понедельник МИД ФРГ. – Вследствие этого в середине месяца сотрудники российских представительств в Германии выехали из страны".
В заявлении подчеркивается, что деятельность сотрудников российского диппредставительства "не соответствовала их дипломатическому статусу", и в отличие от россиян германские коллеги постоянно вели себя в соответствии с их дипломатическим статусом.
Более недели назад появились сообщения о высылке из России немецких дипломатов – утверждалось, что они прибыли в Берлин из Москвы на самолете, получившим экстренное разрешение на посадку в европейском аэропорту. Представитель МИД ФРГ заявил Радио Свобода, что на этом борту из германской столицы были высланы около двух десятков сотрудников диппредставительств России.
- В марте издание Focus писало, что Германия рассматривает возможность высылки из страны более 30 российских дипломатов. По данным СМИ, немецкие органы безопасности пришли к выводу, что представители России могут использовать свой дипломатический иммунитет для вербовки осведомителей с целью саботажа или распространения дезинформации.
- В апреле 2022 года Германия объявила персонами нон грата 40 российских дипломатов, в ответ Россия выслала 40 немецких дипломатов.
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