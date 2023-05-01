Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

МИД Германии сообщил об отъезде из России группы немецких дипломатов

1 мая группа немецких дипломатов покинула Россию. Об этом сообщил МИД ФРГ, не называя число уехавших дипломатов. Российский МИД неделю назад заявил, что Москва собирается выслать более двадцати сотрудников посольства ФРГ в ответ на высылку российских дипломатов.

"Правительство ФРГ в прошедшие недели находилось в контакте с российской стороной в целях сокращения присутствия российских спецслужб в Германии, – заявил в понедельник МИД ФРГ. – Вследствие этого в середине месяца сотрудники российских представительств в Германии выехали из страны".

В заявлении подчеркивается, что деятельность сотрудников российского диппредставительства "не соответствовала их дипломатическому статусу", и в отличие от россиян германские коллеги постоянно вели себя в соответствии с их дипломатическим статусом.

Более недели назад появились сообщения о высылке из России немецких дипломатов – утверждалось, что они прибыли в Берлин из Москвы на самолете, получившим экстренное разрешение на посадку в европейском аэропорту. Представитель МИД ФРГ заявил Радио Свобода, что на этом борту из германской столицы были высланы около двух десятков сотрудников диппредставительств России.

  • В марте издание Focus писало, что Германия рассматривает возможность высылки из страны более 30 российских дипломатов. По данным СМИ, немецкие органы безопасности пришли к выводу, что представители России могут использовать свой дипломатический иммунитет для вербовки осведомителей с целью саботажа или распространения дезинформации.
  • В апреле 2022 года Германия объявила персонами нон грата 40 российских дипломатов, в ответ Россия выслала 40 немецких дипломатов.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG