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МИД РФ: Вашингтон потребовал высылки 55 российских дипломатов

Официальный представитель МИД Мария Захарова

США потребовали, чтобы еще 55 российских дипломатов и административно-технических работников покинули страну в ближайшие месяцы, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она уточнила, что "это по сути означает высылку".

По словам Марии Захаровой, с американской стороны в России сейчас работают порядка 130 человек, а в российской миссии в Вашингтоне и двух генконсульствах в Нью-Йорке и Хьюстоне – менее 200. Она отметила, что высылка дипломатов усугубит обстановку на дипломатическом "фронте".

  • 15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о новых санкциях против России, среди которых была высылка из Вашингтона 10 российских дипломатов. На следующий день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия выдворит 10 дипломатов США в ответ на меры Вашингтона.
  • В начале августа США попросили уехать российских дипломатов, у которых заканчивается срок действия виз. По словам посла России в США Анатолия Антонова, речь шла о 24 дипломатах.

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