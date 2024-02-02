МИД России утверждает, что не добивался депортации "Би-2"

Министерство иностранных дел России утверждает, что российские власти непричастны к задержанию в Таиланде музыкантов российской рок-группы "Би-2" и попыткам их депортации в Россию. Публикации на эту тему в МИД России назвали "сплошным фейком".

В российском министерстве иностранных дел заявили, что музыканты были задержаны на Пхукете за нарушение миграционного законодательства, а решение об их аресте инициировали власти Таиланда. В МИД России утверждают, что 31 января сотрудники российского консульства, получив от властей Таиланда уведомление о задержании граждан России, оперативно прибыли в центр временного содержания в Бангкоке, но участники "Би-2" от общения "наотрез отказались".

Зато, как утверждают в МИД России, музыканты, по их собственному признанию, "приветствовали содействие со стороны Госдепартамента США, американских сенаторов, немецких, польских, литовских дипломатов и других лиц".

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что с пониманием относятся "к попыткам израильских дипломатов продемонстрировать возможности по освобождению если не заложников, то музыкантов". Возможно, что формулировка содержит намёк на нападение боевиков палестинской группировки ХАМАС на юг Израиля 7 октября прошлого года, когда были взяты в заложники и увезены в сектор Газа не менее 240 человек, в том числе россияне. Израильским властям на сегодняшний день удалось вернуть 130 заложников. ХАМАС признана террористической организацией в США и ЕС.

Все музыканты российской рок-группы "Би-2", находившиеся в миграционной тюрьме в Таиланде, в итоге были депортированы в Израиль. Первым, 30 января, туда смог вылететь один из основателей рок-группы Егор Бортник (Лёва Би-2), на следующий день стало известно о вылете в Тель-Авив всех остальных участников группы.

Израильским дипломатам, таким образом, удалось договориться об освобождении и депортации в Израиль троих музыкантов, у которых нет никакого другого гражданства, кроме российского. В российском посольстве в Бангкоке настаивали, что они могут быть депортированы только в Россию. У четверых участников "Би-2" есть израильские паспорта.

Лёва Би-2 связал задержание членов рок-группы в Таиланде с новой кампанией преследования инакомыслящих в России. Об этом он заявил в интервью Русской службе Би-би-си вскоре после освобождения и возвращения в Израиль. Из слов Егора Бортника следует, что за произошедшим могут стоять российские власти. "Сама по себе операция [по задержанию группы], видимо, готовилась заранее. Просто они нашли слабое место, за которое можно было ухватиться... Нам просто честно об этом говорили люди, которые нас держали. Там не было никаких тайн, конкретно говорили, откуда идет приказ", - рассказал музыкант.

Агентство Блумберг со ссылкой на два источника сообщило в четверг о том, что за преследованием в "дружественных" России странах музыкантов, выступающих против войны, стоит российское Министерство иностранных дел. МИД, по версии агентства, обязал заниматься этим российских дипломатов.