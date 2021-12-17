МИД России ввёл ответные санкции против Лондона из-за Навального

Российский МИД заявил о введении санкций против семи граждан Великобритании в ответ на ограничения со стороны Лондона из-за отравления оппозиционера Алексея Навального. Им закрыт въезд на территорию России.

В августе британские власти ввели ограничения в отношении семи сотрудников ФСБ. Их посчитали причастными к покушению на политика.

МИД призвал Великобританию отказаться от конфронтации в отношениях с Россией и предупредил, что любые недружественные шаги не останутся без ответа.

Алексей Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа прошлого года. Впоследствии он был перевезён на лечение в Берлин, где германские специалисты обнаружили в его организме следы боевого отравляющего вещества из группы "Новичок". Позже это подтвердили лаборатории во Франции и Швеции, а также Организация по запрещению химического оружия.

Из расследования СМИ и самой команды Навального следует, что к отравлению предположительно причастны сотрудники ФСБ.

Российские власти причастность к отравлению Навального категорически отрицают, а некоторые чиновники – даже сам факт отравления. Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело.

В начале года Навальный вернулся из Германии. Его сразу задержали, а затем арестовали. Суд отправил его в колонию по старому уголовному делу. Судья решил, что Навальный, находясь в Германии на лечении, нарушил правила отбывания условного наказания.