Миллиардер Ричард Брэнсон просит снять санкции с Олега Тинькова

Британский миллиардер Ричард Брэнсон попросил власти Великобритании снять санкции с основателя российского "Тинькофф банка" Олега Тинькова. Об этом пишет Times со ссылкой письмо Брэнсона, приложенное к официальной апелляции на решение британского МИД о санкциях в отношении Тинькова.

По мнению Брэнсона, это решение было глубоко несправедливым. "Он был богатым российским бизнесменом, но он никогда не был "олигархом". Я всегда знал его как динамичного предпринимателя, который сделал себя сам ", - цитирует газета письмо британского миллиардера.

Сам Олег Тиньков обратился в МИД Великобритании с просьбой снять с него санкции ещё в марте. В своём обращении он отметил, что приветствует "решение британского правительства внести в санкционный список людей, поддерживающих Владимира Путина или способствующих войне", но подчеркнул, что сам он не является таким человеком. "Снятие с меня ограничений было бы справедливым и сигнализировало бы о том, что западные санкции направлены не на всех россиян, а только на тех, кто поддерживает Путина и его вторжение", - отметил бизнесмен.