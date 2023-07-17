Миллиардер Ричард Брэнсон просит снять санкции с Олега Тинькова

Британский миллиардер Ричард Брэнсон попросил власти Великобритании снять санкции с основателя российского "Тинькофф банка" Олега Тинькова. Об этом пишет Times со ссылкой письмо Брэнсона, приложенное к официальной апелляции на решение британского МИД о санкциях в отношении Тинькова.
По мнению Брэнсона, это решение было глубоко несправедливым. "Он был богатым российским бизнесменом, но он никогда не был "олигархом". Я всегда знал его как динамичного предпринимателя, который сделал себя сам ", - цитирует газета письмо британского миллиардера.
Сам Олег Тиньков обратился в МИД Великобритании с просьбой снять с него санкции ещё в марте. В своём обращении он отметил, что приветствует "решение британского правительства внести в санкционный список людей, поддерживающих Владимира Путина или способствующих войне", но подчеркнул, что сам он не является таким человеком. "Снятие с меня ограничений было бы справедливым и сигнализировало бы о том, что западные санкции направлены не на всех россиян, а только на тех, кто поддерживает Путина и его вторжение", - отметил бизнесмен.
- Великобритания ввела против Олега Тинькова санкции, предполагающие заморозку активов и запрет на въезд в страну, в марте прошлого года - несмотря на то, что сразу после полномасштабного вторжения российской армии на территорию Украины бизнесмен публично осудил действия Владимира Путина и его окружения. США и Евросоюз ограничений против Тинькова не вводили.
- Спустя месяц банкир продал свою долю в группе "Тинькофф", материнской компании "Тинькофф банка", холдингу "Интеррос", владельцем которого является приближённый к Владимиру Путину бизнесмен Владимир Потанин. Позже Олег Тиньков заявил, что был вынужден продать свою долю "за копейки" после звонка из Кремля и угроз отобрать у него всё без всяких компенсаций. По оценке Forbes, в результате сделки его состояние сократилось с нескольких миллиардов долларов до примерно 860 миллионов.
- В октябре прошлого года Тиньков заявил об отказе от российского гражданства, поскольку "не хочет ассоциироваться с путинским фашизмом".
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