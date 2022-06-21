Milliyet: в Стамбуле пройдёт встреча России, Украины, Турции и ООН

На следующей неделе в Стамбуле могут состояться переговоры между Россией, Украиной, Турцией и представителями ООН, посвящённые проблеме вывоза зерна из Украины, сообщает газета Milliyet со ссылкой на источники в окружении президента Турции.

Состав переговорной группы пока неизвестен. Издание пишет, что во встрече могут принять участие президент Турции Реджеп Эрдоган и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил контакты с Турцией по теме вывоза зерна из Украины и добавил, что переговоры пройдут по линии министерства обороны.

В пресс-службе ООН конкретную дату возможных переговоров пока не называют. Украинская сторона пока не прокомментировала ситуацию, но ранее выразила опасение, что Россия может воспользоваться деблокацией портов для нападения на Одессу.