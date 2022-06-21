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Milliyet: в Стамбуле пройдёт встреча России, Украины, Турции и ООН

Переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле 29 марта

На следующей неделе в Стамбуле могут состояться переговоры между Россией, Украиной, Турцией и представителями ООН, посвящённые проблеме вывоза зерна из Украины, сообщает газета Milliyet со ссылкой на источники в окружении президента Турции.

Состав переговорной группы пока неизвестен. Издание пишет, что во встрече могут принять участие президент Турции Реджеп Эрдоган и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил контакты с Турцией по теме вывоза зерна из Украины и добавил, что переговоры пройдут по линии министерства обороны.

В пресс-службе ООН конкретную дату возможных переговоров пока не называют. Украинская сторона пока не прокомментировала ситуацию, но ранее выразила опасение, что Россия может воспользоваться деблокацией портов для нападения на Одессу.

  • Украина является четвёртым по величине экспортером зерна в мире. В 2021 году она продавала почти 45 миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур.
  • На сегодня 22 миллионах тонн украинского зерна невозможно вывезти из-за блокировки черноморских портов Россией. Представитель ООН Маурицио Мартина заявил, что российское вторжение в Украину может привести к увеличению числа голодающих в мире на 18 млн – до 218 млн человек.
  • 13 июня Украина поставила первую партию зерна в ЕС по новому морскому пути через Балтийское море.

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