Минфин США разрешил сделки с Россией по удобрениям и продовольствию

Минфин США разрешил сделки с Россией по удобрениям, продовольствию, семенам, лекарствами и медоборудованию. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

США исключили из санкционного списка удобрения и лекарства и ряд других товаров первой необходимости еще 24 февраля, в день вторжения российской армии на территорию Украины.

Месяц спустя американский Минфин уточнил, что операции с товарами из списка будут запрещены, если к транзакциям будут иметь отношение российский Центробанк, Фонд национального благосостояния, российский Минфин или любой из внесенных в санкционные списки банков.



Кроме того, США вывели из-под санкций бывшую "дочку" "Газпрома" — германскую Gazprom Germania, а также казахстанскую "дочку" Альфа-банка. С Gazprom Germania, которая взята под долгосрочное управление бундесвера, разрешено проведение сделок до 16 декабря.

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