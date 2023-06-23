Минфин США ввёл санкции против двух сотрудников ФСБ

Минфин США ввёл санкции в отношении двух сотрудников ФСБ, которые, по информации ведомства, оказывали влияние на местные выборы в Соединённых Штатах.
В сообщении американского финансового ведомства говорится, что сотрудники российской спецслужбы Егор Попов и Алексей Суходолов занимались подрывом демократических процессов в США и других странах, включая Украину, Испанию, Великобританию и Ирландию.
По данным Минфина, Попов и Суходолов работали вместе с Александром Ионовым и Натальей Бурлиновой, россиянами, которых Вашингтон в прошлом году обвинил в использовании политических групп во Флориде, Джорджии и Калифорнии для вмешательства в выборы.
В пресс-релизе американского ведомства говорится, что Ионов использовал шесть американских сообщников, в том числе кандидатов на местных выборах в США. Министерство утверждает, что Ионов отправлял отчёты Попову. Летом и осенью 2019 года россияне сообщали о победе на предварительных выборах кандидата, поддержанного Ионовым.
По документам Минфина США, Суходолов возглавляет 2-е управление ФСБ и является непосредственным начальником Попова.
Вашингтон также утверждает, что Кремль для распространения дезинформации и организации социальных разногласий в соцсетях среди прочих использовал в своей работе американских граждан.
В ведомстве не сообщили, на какие именно выборы оказывали влияние россияне.
Москва сообщение Минфина США пока не комментировала.
Ионов известен по своим доносам на независимые СМИ: после его обращений "Медузу" и The Bell признали "иностранными агентами".
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