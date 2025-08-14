Министр финансов Израиля утвердил план разморозки "проекта Е1"

Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич в ночь на четверг утвердил планы строительства поселения, которое отделит Восточный Иерусалим от оккупированного Западного берега реки Иордан.

Об этом сообщает Reuters.

Пока остаётся неясным, поддерживает ли премьер-министр Биньямин Нетаньяху инициативу возобновить давно замороженный проект E1, который, вероятно, вызовет резкую реакцию мирового сообщества.

В пресс-релизе под заголовком "Похоронить идею палестинского государства" пресс-секретарь Смотрича сообщил, что министр представит в четверг план строительства 3 401 дома для еврейских поселенцев в районе между существующим поселением на Западном берегу и Иерусалимом.

Строительные работы в этом районе были заморожены с 2012 года из-за возражений США, европейских союзников Израиля и других государств, считавших проект угрозой для перспектив мирного урегулирования палестино-израильского конфликта.