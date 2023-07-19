Министр спорта РФ: высказывание Исинбаевой о звании недопустимо

Министр спорта России Олег Матыцин заявил о недопустимости высказывания двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой, назвавшей "номинальным" своё воинское звание майора, которое ей присвоили несколько лет назад.

"Необходимости публичного осуждения нет, но каждый гражданин, любящий свою страну, отрицательно относится к таким заявлениям", — цитирует Матыцина "Интерфакс".

На днях Исинбаева, комментируя свои связи с российской армией, рассказала, что до 2018 года состояла в ЦСКА и была удостоена наград за спортивные достижения. Легкоатлетка уточнила, что никогда не состояла в Вооружённых силах России, а звание, которое она получила, носит номинальный характер.

Вчера стало известно, что Исинбаева вернётся к работе в Международном олимпийском комитете после начатой в июне проверки комитета МОК по этике. Организация заявила, что проверила высказывания россиянки о войне и её связи с российской армией после 24 февраля 2022 году и не выявила нарушений.

Рассказывая о завершении проверки, Исинбаева написала в соцсетях: "Я человек мира, всегда была и ею останусь!".

У Исинбаевой дагестанские корни. 18 июля власти Дагестана заявили о необходимости переименования стадиона в Махачкале, который носит имя спортсменки.

Звание майора было присвоено Исимбаевой в 2015 году. Это произошло после того, как легкоатлетка заключила пятилетний контракт на службу в армии в должности инструктора по лёгкой атлетике ЦСКА.

В начале июля испанские СМИ сообщили, что Россиянка живёт на острове Тенерфе – в роскошном жилом комплексе – и ведёт непубличный образ жизни. По данным соратников Алексея Навального, спортсменка владеет в Испании двумя виллами и пентхаусом общей стоимостью около трёх миллионов долларов.

После начала полномасштабной российской военной агрессии президент Украины Владимир Зеленский внёс Елену Исинбаеву в санкционный список. По его мнению, спортсменка много лет поддерживает агрессивные и репрессивные действия российской власти.

Известно, что в 2012 году Исинбаева была доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах, а в январе 2020 года вошла в рабочую группу по поправкам к Конституции России. Они, в частности, позволяют Путину избираться ещё на два срока.

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