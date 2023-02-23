Полиция Москвы ищет трансгендерных секс-работниц и отдаёт их под суд

Московские полицейские ищут трансгендерных секс-работниц в интернете и составляют на них протоколы по статье об ЛГБТ-пропаганде. Иностранок депортируют из России. Об этом рассказывает "Медиазона".

По подсчётам "Медиазоны", в 2023 году в московские суды поступило уже семь протоколов по статье о пропаганде ЛГБТ+, составленных на трансфеминных секс-работниц. По четырём из них решения уже вынесены.

Все четыре девушки не имеют российского гражданства, всех их постановили выдворить. Три протокола составлены в служебном кабинете №14, рассмотрены в одном суде и содержат похожие формулировки. Исходя из этого, "Медиазона" предположила, что они составлены одним полицейским.

В протоколах полицейский описывает внешность и одежду девушек, особенно отмечая, что у них есть "мужской половой член", а у одной – "признаки женской груди". Всем этим, по оценке полицейского, девушки публично выражают "интерес к привлекательности нетрадиционных отношений".

Трансгендерные секс-работницы зачастую имеют гражданство государств Центральной Азии, в которых трансгендерный переход затруднён, отмечает юрист Максим Оленичев, защищающий права транслюдей в России. Чтобы совершить трансфеминный переход, им приходится переезжать в другие страны.

В России они часто находятся нелегально, их стигматизируют – из-за этого трансженщин не берут на работу, поэтому они решают зарабатывать проституцией, объясняет Оленичев. По его мнению, преследуя трансгендерных секс-работниц, полиция решает сразу две задачи: борется с так называемой ЛГБТ-пропагандой и с нелегальной миграцией.

"Выдворение влечёт за собой пятилетний запрет на въезд в Россию, а на родине трансженщинам может грозит опасность", – отмечает Оленичев.