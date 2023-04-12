Минкульт не продлил контракт с худруком театра им. Товстоногова

Российское министерство культуры не стало продлевать контракт с художественным руководителем Большого драматического театра имени Товстоногова в Санкт-Петербурге Андреем Могучим. Срок действия соглашения закончился 9 апреля. В феврале прошлого года режиссёр присоединился к обращению с призывом остановить войну с Украиной.

Могучий – заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Он занимал пост художественного руководителя театра имени Товстоногова с 2013 года. Он неоднократно получал театральную премию "Золотая маска" как лучший режиссёр.

Минкульт также утвердил новый устав театра, согласно которому руководить будет директор, передаёт "Интерфакс". Этот пост занимает Татьяна Архипова. Она продолжит работу, отметили в министерстве.

В феврале прошлого года Андрей Могучий присоединился к обращению деятелей культуры и искусства с призывом остановить войну России с Украиной. Текст опубликовала в фейсбуке тогдашний директор Государственного театра наций Мария Ревякина. Сейчас пост удалён. Ревякина покинула пост в конце января 2023 года после 10 лет руководства театром.

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