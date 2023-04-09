Театр "Современник" подтвердил увольнение Лии Ахеджаковой

Российский театр "Современник" подтвердил увольнение актрисы Лии Ахеджаковой. Об этом сообщают российские информационные агентства РИА "Новости", ТАСС и "Интерфакс".

В театре рассказали, что Ахеджакова уволилась по собственному желанию и с 5 апреля больше не служит.

Артистка рассказала об уходе из "Современника" ещё в марте. Тогда руководство театра решило убрать из репертуара спектакль "Игра в джин", в котором Ахеджакова играла одну из главных ролей. По словам актрисы, директор театра Юрий Кравец объяснил, что постановку убрали из-за писем зрителей, которые осуждали антивоенную позицию Ахеджаковой.

"Современник" тогда увольнение артистки не комментировал и назвал причиной отмены спектакля плохое самочувствие Ахеджаковой. Актриса это не подтвердила, заявив, что "очень хотела играть".

Ахеджакова сообщила, что после ухода из театра, в котором прослужила с 1977 года, продолжит заниматься гастрольной деятельностью и останется жить в России.

После полномасштабного военного вторжения на территорию Украины российские власти начали преследовать в том числе деятелей культуры, которые выступили против войны. Сотни режиссёров, актёров, музыкантов и художников столкнулись с невозможностью заниматься профессиональной деятельностью в России и были вынуждены покинуть страну.

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