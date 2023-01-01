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Прокремлёвские каналы сообщили о гибели "сотен" мобилизованных в результате украинского удара

Комплекс HIMARS украинской армии

В результате удара украинской армии по казарме в пригороде Донецка Макеевке, где располагались российские мобилизованные, могли погибнуть сотни человек. Об этом сообщают прокремлёвские телеграм-каналы. Управление стратегических коммуникаций украинской армии сообщило о 400 убитых.

Мобилизованные были размещены в здании профтехучилища №19 на Кремлёвской улице. Российские источники сообщают, что удар по объекту был нанесён в новогоднюю ночь высокоточной ракетой из комплекса HIMARS.

Российский провоенный канал "Царьград" сообщил, что в местных чатах число погибших оценивают "сотнями человек." Пророссийский канал "Оперативные сводки" сообщил о 500 погибших. Освещающий войну российский военный блогер Борис Рожин сообщил в телеграме, что вечером 1 января "завалы ещё разбирают".

Управление стратегических коммуникаций украинской армии в своём телеграм-канале утверждает, что убиты 400 человек, ещё 300 ранены. В других соцсетях управления на момент публикации новости информация не дублировалась. Не сообщалось об убитых и в сводках украинского Генштаба 1 января.

  • Российская армия не раскрывает потери в войне с Украиной. Пентагон в ноябре заявил, что по его оценке, потери убитыми и раненым у России и Украины составили приблизительно по 100 тысяч человек у каждой.
  • Мобилизация в российскую армию была объявлена в начале осени. В армию планировалось отправить 300 тысяч человек. Мобилизованные неоднократно жаловались на отсутствие обучения, снаряжения и некомпетентность командования. Журналистам независимо удалось подтвердить гибель 430 из них.

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