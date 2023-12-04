Жёны мобилизованных массово пишут смс на прямую линию с Путиным

В региональных чатах жён мобилизованных "Путь домой" делятся скриншотами смс на прямую линию с Владимиром Путиным, которая должна пройти 14 декабря. Внимание на это обратило издание "7x7".
Авторы смс спрашивают, когда их родственники вернутся домой, возмущаются условиями в тылу и на фронте, пишут о проблемах с зарплатами и отпусками, а также требуют замены мобилизованных – "почему только 1% мобиков до сих пор там, на сво?".
Ранее родственницы мобилизованных написали манифест и петицию против бессрочной мобилизации, запустили автомобильный флешмоб и пытаются организовать акции. Из-за наклеек "Vерните мужа! Я Zа#балась" ульяновских участниц флешмоба вызвали в полицию и к замгубернатора. Митинги власти согласовывать отказываются.
- Путин объявил о мобилизации россиян на войну с Украиной в конце сентября 2022 года. Чуть больше месяца спустя он сообщил, что мобилизация окончена, однако указ об этом так и не подписал. Позже в ответ на депутатский запрос администрация президента подтвердила, что указ о мобилизации продолжает действовать.
- По словам министра обороны России Сергея Шойгу, за время объявленной мобилизации на войну призвали 300 тысяч человек.
- 17 декабря, вскоре после прямой линии, состоится съезд "Единой России", на котором Путина могут вновь выдвинуть на пост президента. Он планирует занять его в пятый раз.
Форум