Жёны мобилизованных массово пишут смс на прямую линию с Путиным

В региональных чатах жён мобилизованных "Путь домой" делятся скриншотами смс на прямую линию с Владимиром Путиным, которая должна пройти 14 декабря. Внимание на это обратило издание "7x7".

Авторы смс спрашивают, когда их родственники вернутся домой, возмущаются условиями в тылу и на фронте, пишут о проблемах с зарплатами и отпусками, а также требуют замены мобилизованных – "почему только 1% мобиков до сих пор там, на сво?".

Ранее родственницы мобилизованных написали манифест и петицию против бессрочной мобилизации, запустили автомобильный флешмоб и пытаются организовать акции. Из-за наклеек "Vерните мужа! Я Zа#балась" ульяновских участниц флешмоба вызвали в полицию и к замгубернатора. Митинги власти согласовывать отказываются.