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Минобороны РФ сообщило об атаке на Крым, Киев — об ударе по аэродрому

Сакский район
Сакский район

Средства противовоздушной обороны сбили четыре украинские ракеты над аннексированным Крымом. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным российского оборонного ведомства, атака произошла примерно в половине первого ночи 6 января. В это же время примерно на час было приостановлено движение на Крымском мосту. О подробностях ракетных ударов не сообщается.

Проукраинские телеграм-каналы пишут о десятке взрывов в районе Евпатории и в районе Новофёдоровки, где располагается российский военный аэродром Саки.

Утром 6 января командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук написал в телеграме, что украинские военные поразили на аэродроме Саки командный пункт.

Российская сторона эту информацию пока не комментировала.

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Новые удары по российским регионам

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Новые удары по российским регионам

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