РФ предлагает Польше "консультации" после вторжения беспилотников

Министерство обороны России заявило, что в рамках нанесённого минувшей ночью российского удара с применением "высокоточного оружия" и "ударных беспилотных летательных аппаратов" объекты поражения на территории Польши "не планировались".

Несмотря на то, что российское министерство обороны не признало прямо факт вторжения российских боевых беспилотников в польское воздушное пространство, в заявлении говорится о готовности "провести консультации с министерством обороны Польши".

В нём также утверждается, что в ночь на среду удары были нанесены по "предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в городах Винница и Львов", и что "все цели были поражены".

Ранее в среду пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что "руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняют Россию в провокации, чаще всего даже не пытаясь представить хоть какую-то аргументацию".

Премьер-министр Польши Дональд Туск, выступая в Сейме утром в среду, заявил, что, по предварительным данным, воздушную границу Польши пересекли 19 российских беспилотников. Не менее четырёх из них были сбиты средствами ПВО и авиацией - по словам Туска, те, которые представляли непосредственную опасность. Это первый случай уничтожения российских дронов как над Польшей, так и над территорией НАТО в целом.

Беспилотники залетали в воздушное пространство Польши главным образом с территории Беларуси.