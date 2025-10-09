Минобороны РФ утверждает, что ВСУ подорвали аммиакопровод в "ДНР"

Минобороны России в четверг опубликовало заявление о том, что подразделения ВСУ при отступлении из района вблизи населённого пункта Русин Яр в так называемой "ДНР" подорвали ответвление аммиакопровода "Тольятти-Одесса". Эти сведения российское военное ведомство сопроводило видеокадрами, подлинность которых пока не проверена.

В Минобороны РФ утверждают, что трубопровод был подорван "в целях снижения темпов наступления" российских подразделений. Пострадавших среди российских военнослужащих нет. Подрыв привёл к выбросу остатков аммиака через его поврежденный участок, говорится в тексте.

Независимого подтверждения заявления российского военного ведомства на данный момент нет. Украинская сторона эту информацию пока не комментировала.