Минобороны России отчиталось о 41 сбитом беспилотнике

Минобороны России сообщило, что в ночь на 5 декабря сбило 41 украинский беспилотник.

Ночью над Азовским морем и аннексированным Крымом 22 дрона уничтожили средствами ПВО и 13 перехватили. Рано утром над Азовским морем уничтожили ещё четыре беспилотника и два перехватили.

Крымский мост был закрыт больше четырёх часов. Жители полуострова слышали более десятка взрывов. Минобороны России обвинило в атаке "киевский режим". Украина это не комментировала.

Воздушные силы обороны Украины сообщили, что той же ночью Россия выпустила по территории страны 17 беспилотников и шесть ракет С-300. Были уничтожены десять дронов в разных регионах Украины. Россия это не комментировала.

По словам главы администрации Харьковской области Олега Синегубова, в результате атак пострадал житель Чугуева, повреждены дома, магазин и дом культуры.