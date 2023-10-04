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Минобороны России показало видео с иранскими снарядами у российских военных

РСЗО "Град" российской армии, архивное фото

Министерство обороны России показало видео с иранскими снарядами у российских военных. Тегеран отрицает, что оказывает Москве военную помощь, в том числе поставками. Из СМИ на это обратило внимание немецкое издание Bild.

На видео министерства обороны попали 122-миллиметровые снаряды "Араш" для реактивных систем залпового огня, написал 2 октября близкий к российским военным телеграм-канал "Военный осведомитель". Это глубоко переработанные ракеты для советских систем залпового огня "Град", стоящих на вооружении как российской, так и иранской армии.

Иранские снаряды несколько раз попадали на видео из зоны конфликта. Применяли их в том числе и украинские военные. В тех случаях речь, вероятно, шла о боеприпасах, перехваченных западными союзниками по дороге в воюющий Йемен, где Иран поддерживает одну из сторон.

Российский военный блог ImpNavigator в конце июня обращал внимание, что российская армия может использовать иранские снаряды китайского производства для 152-миллиметровых гаубиц.

Правила международной торговли обычно подразумевают, что боеприпасы нельзя реэкспортировать без разрешения страны-производителя, в данном случае — Китая.

И Тегеран, и Пекин отрицают поставки любого военного оборудования российским военным. Президент Ирана Ибрахим Раиси в последний раз говорил, что Иран не оказывает такую помощь около двух недель назад, напоминает Bild.

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