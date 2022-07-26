Минобороны России проведёт учения впервые с начала войны с Украиной

Минобороны России впервые с начала войны с Украиной объявило о проведении военных учений - "Восток-2022". Они пройдут с 30 августа по 5 сентября в Восточном военном округе. В маневрах будут участвовать войска округа, ВДВ и дальняя авиация, а также воинские контингенты других государств.

Минобороны указало, что "ряд зарубежных СМИ распространяет недостоверную информацию о проведении якобы каких-то мобилизационных мероприятий". По заявлению ведомства, это не соответствует действительности, и "к проведению специальной военной операции привлекается только часть Вооруженных сил РФ, численность которой вполне достаточна для выполнения всех задач, поставленных верховным главнокомандующим".

Предыдущие крупные манёвры проходили 19 февраля. Ими руководил президент России Владимир Путин в присутствии Александра Лукашенко.