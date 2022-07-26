В Госдуме предложили признать Украину "государством-террористом"

В Госдуму РФ внесён законопроект о признании Украины "террористическим государством", сообщило во вторник агентство ТАСС со ссылкой на главу думской фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергея Миронова. Именно эта фракция разработала документ.

РИА Новости, ознакомившись с законопроектом, уточняет, что речь в нём идёт также о порядке признания других иностранных государств "террористическими" или государствами-"спонсорами терроризма". Спонсорами будут признаваться страны, поставляющие в "террористические" государства продукцию военного назначения. За составление перечня таких государств должно отвечать правительство РФ.

Основаниями для признания государства "террористическим" будут считаться "доказанная ответственность за организацию взрывов, поджогов или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека"; "организацию незаконного вооруженного формирования и преступного сообщества"; "призывы к отчуждению части территории или нарушение территориальной целостности РФ".

Признание страны "террористической", согласно документу, влечёт за собой разрыв всех дипломатических отношений и конфискацию имущества, которое принадлежит её гражданам.

С начала вооружённого вторжения российских войск на территорию Украины президент Владимир Зеленский неоднократно призывал западные страны, в частности - США, признать Россию террористическим государством. В Украине по новому законодательству разрешено конфисковать имущество российских граждан, поддерживающих так называемую "специальную операцию", во время военного положения в стране.