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Сотрудники московского "Сохнута" пожаловались на прослушку

Сотрудники Еврейского агентства "Сохнут" в Москве пожаловались на прослушку офисных телефонов со стороны российских спецслужб. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

По информации издания, сотрудники спецслужб прерывали разговоры, чтобы обвинить участников «в нарушении законов о конфиденциальности». О каких именно спецслужбах идет речь и как именно они прерывали разговоры, не уточняется.

The Jerusalem Post связывает происходящее с увеличившимся после начала войны с Украиной числом желающих переехать в Израиль. Ежедневно в "Сохнут" поступает около тысячи новых заявок, почти 35 тысяч российских евреев уже ожидают репатриации.

В начале июля российский Минюст потребовал ликвидировать российское отделение международного агентства "Сохнут", которое организует репатриацию в Израиль. По мнению ведомства, "Сохнут" незаконно занимался сбором персональных данных граждан Российской Федерации – видимо, имеется в виду работа с личными данными клиентов, обращающихся за консультациями.

Израиль пригрозил ответными мерами.

Ранее во вторник представитель МИД России Мария Захарова обвинила Израиль в "антироссийской позиции" по ситуации вокруг Украины. "Позиция была оформлена исключительно в проукраинскую сторону, причём не в плане украинского народа, а в сторону поддержки только и исключительно киевского режима, и она была абсолютно созвучна этому странному и диковатому голосу Запада", — сказала Захарова.

Представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не политизировать ситуацию вокруг агентства и не проецировать её на все российско-израильские отношения.

После начала войны России с Украиной Израиль осудил действия Москвы, а занимавший в то время пост главы МИДа нынешний премьер-министр Яир Лапид назвал их "нападением и серьезным нарушением международного порядка". Израиль при этом не присоединялся к санкциям против России, хотя Лапид заявил, что страна отказывается быть "объездной дорогой" для обхода ограничений.

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