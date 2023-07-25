Минобороны России сообщило об атаке беспилотников на патрульный корабль

Российское министерство обороны сообщило об атаке беспилотных катеров на патрульный корабль "Сергей Котов". Утверждается, что атака была проведена в юго-западной части Чёрного моря в 370 км от Севастополя.

В сообщении ведомства говорится, что корабль был атакован украинской армией. "Сергей Котов", как утверждается, исполняет "задачи по контролю судоходства", что, в частности, может означать его участие в блокаде украинских черноморских портов.

ВСУ предполагаемое нападение не комментировали. Украинские беспилотные катера несколько раз атаковали российскую военную базу в Севастополе в аннексированном Крыму. В мае был атаковано судно связи "Иван Хурс" в Чёрном море, в начале июня — разведывательный корабль "Приазовье".