Минобороны России сообщило об атаке беспилотников на патрульный корабль

Российское министерство обороны сообщило об атаке беспилотных катеров на патрульный корабль "Сергей Котов". Утверждается, что атака была проведена в юго-западной части Чёрного моря в 370 км от Севастополя.
В сообщении ведомства говорится, что корабль был атакован украинской армией. "Сергей Котов", как утверждается, исполняет "задачи по контролю судоходства", что, в частности, может означать его участие в блокаде украинских черноморских портов.
ВСУ предполагаемое нападение не комментировали. Украинские беспилотные катера несколько раз атаковали российскую военную базу в Севастополе в аннексированном Крыму. В мае был атаковано судно связи "Иван Хурс" в Чёрном море, в начале июня — разведывательный корабль "Приазовье".
- "Сергей Котов" один из самых новых кораблей в российском военно-морском флоте. Он был заложен в 2016 году на верфи в Керчи и передан флоту в июле 2022 года, на четыре года позже запланированного срока.
- Строительство серии кораблей проекта 22160 затянулось из-за необходимости импортозамещения главной энергетической установки кораблей. Изначально корабли должны были комплектоваться германскими двигателями MAN, однако из-за введения санкций они были поставлены только для головного корабля серии "Василий Быков". Он принимает участие в войне в Украине.
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