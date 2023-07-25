Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Минобороны России сообщило об атаке беспилотников на патрульный корабль

Российское министерство обороны сообщило об атаке беспилотных катеров на патрульный корабль "Сергей Котов". Утверждается, что атака была проведена в юго-западной части Чёрного моря в 370 км от Севастополя.

В сообщении ведомства говорится, что корабль был атакован украинской армией. "Сергей Котов", как утверждается, исполняет "задачи по контролю судоходства", что, в частности, может означать его участие в блокаде украинских черноморских портов.

ВСУ предполагаемое нападение не комментировали. Украинские беспилотные катера несколько раз атаковали российскую военную базу в Севастополе в аннексированном Крыму. В мае был атаковано судно связи "Иван Хурс" в Чёрном море, в начале июня — разведывательный корабль "Приазовье".

  • "Сергей Котов" один из самых новых кораблей в российском военно-морском флоте. Он был заложен в 2016 году на верфи в Керчи и передан флоту в июле 2022 года, на четыре года позже запланированного срока.
  • Строительство серии кораблей проекта 22160 затянулось из-за необходимости импортозамещения главной энергетической установки кораблей. Изначально корабли должны были комплектоваться германскими двигателями MAN, однако из-за введения санкций они были поставлены только для головного корабля серии "Василий Быков". Он принимает участие в войне в Украине.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG