Украина запретила судоходство в районе российских портов в Чёрном море

Украина с 21 июля будет рассматривать суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов России, как потенциально перевозящие грузы военного назначения "со всеми вытекающими из этого рисками". Об этом заявило 20 июля министерство обороны страны.

Киев объявил о закрытии судоходства в районах северо-восточной части Чёрного моря и Керченского пролива как опасное с пяти утра 20 июля. "Соответствующая навигационная информация для мореплавателей уже обнародована", – говорится в сообщении.

"Судьба крейсера "Москва" доказывает, что у Сил обороны Украины есть необходимые средства для отражения российской агрессии на море", — заявило ведомство. Российский корабль был потоплен ракетным ударом в апреле 2022 года.

После 2014 года Россия захватила или потопила все крупные корабли украинского флота, кроме флагмана "Гетман Сагайдачный", самостоятельно затопленный украинскими матросами в порту Николаева. Однако на вооружении Украины есть протикорабельные ракеты и морские дроны, способные атаковать цели на дальних дистанциях.

19 июля о запрете судоходства в украинские порты заявило министерство обороны России. В сообщении ведомства говорилось, что все суда, следующие в акватории в Украину, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения.

Ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод были объявлены временно опасными для судоходства.

Представитель Совета по национальной безопасности при президенте США Адам Ходж предупредил, что Россия может готовиться к нападениям на гражданские суда. Сообщалось о выставлении мин у украинских портов.

Чёрное море является важным путём экспорта для украинских и российских товаров, потенциальное прекращение судоходства может нанести значительный ущерб экономикам обеих стран.

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