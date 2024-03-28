Минобороны России: за Путина проголосовали 99,27% военных

За Владимира Путина, официально в пятый раз победившего на президентских выборах, централизованно проголосовали 99,27% военнослужащих. Об этом заявило Минобороны России.

"В голосовании приняли участие более 1,5 миллионов военнослужащих и гражданского персонала Минобороны России. Явка личного состава стала рекордной и составила 99,8%", говорится в сообщении ведомства.

Голосование военного электората проводилось "централизованно", признаёт Минобороны. По мнению ведомства, такие результаты показывают "абсолютную поддержку" решений высшего военно-политического руководства страны.

Таким образом, около двух процентов голосов, отданных за Путина, принадлежат военным. Независимые электоральные аналитики утверждают, что еще около 29% были "нарисованы". О масштабах возможных фальсификаций среди военных прямых данных нет.