Минобороны России заявило о 47 сбитых за ночь дронах

Минобороны России заявило, что в ночь на 9 марта было перехвачено и уничтожено 47 украинских беспилотников: 41 над Ростовской областью, остальные – над Волгоградской, Курской и Белгородской.

По сведениям губернатора Ростовской области Василия Голубева, погибших в результате атаки дронов нет. Ранен сотрудник МЧС, который участвовал в устранении последствий ударов. Его госпитализировали.

В Курске обломки сбитого украинского беспилотника упали на крышу поликлиники, написал губернатор региона Роман Старовойт. Пострадавших нет, но из-за угрозы взрыва из соседней реанимации эвакуировали пациентов.