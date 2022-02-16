Западные видеоигры в России обложат налогом для поддержки патриотизма

Правительство предлагает ввести дополнительный налог для зарубежных платформ цифровой дистрибуции видеоигр, таких как Steam, Xbox Games Store и PlayStation Store. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на анонимный источник в кабинете министров.

Дополнительным налогом в размере 5% от оборота платформ в России планируют финансировать Фонд поддержки патриотических видеоигр. Пятипроцентная ставка обеспечит фонду до 10 миллиардов рублей поступлений в год, утверждает собеседник издания. В Минцифры "Коммерсанту" сообщили, что доклад с предложениями по созданию фонда направлен в правительство.

В апреле 2021 года в правительстве предложили создать фонд для поддержки разработчиков патриотических игр. Один из собеседников уточнял изданию, что Фонд игр будет работать аналогично Фонду кино Минкульта, который софинансирует выпуск фильмов на возвратной основе.