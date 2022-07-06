Минус 70. Как охлаждались отношения Болгарии и России

Пополудни первого июльского воскресенья софийский аэропорт "Враждебна" разрешил посадку двум российским правительственным "ИЛ-96". Они прилетели для того, чтобы взять на борт около 180 россиян – семьдесят высылаемых из Болгарии дипломатических и технических сотрудников российских дипведомств, а также членов их семей и домашних питомцев. Один из отъезжавших позировал фотографам в майке с изображением российского президента, его фамилией и цитатой: "Россия – страна, которая никого не боится".

Что умеют шпионы

В числе тех, кому пришлось покинуть Болгарию, оказалось второе лицо в посольстве - советник-посланник, а также генеральные консулы России в Варне и Русе, директор Российского культурно-информационного центра и другие персоны нон грата. Пятью днями ранее премьер Болгарии Кирил Петков объявил , что болгарские службы определили эту группу лиц как "людей, во многом связанных с российскими спецслужбами и действовавших вопреки интересам нашей страны". Это не агрессия в отношении обычных граждан России, добавил он. Последовавший затем ультиматум посольства – отозвать данное решение до полудня 1 июля или взять на себя ответственность за возможное закрытие российского посольства в Софии премьер с негодованием отверг.

Если говорить о чисто шпионском ракурсе этой истории, то она венчает непрерывный ряд разоблачений и высылок из Болгарии сотрудников российской военной разведки, включая военного атташе, который начался ещё в 2019 году. Самой громкой стала история весны 2021 года, когда была вскрыта целая связанная с российскими спецслужбами сеть действующих и отставных болгарских военных из числа сотрудников министерства обороны и военной разведки. По сведениям из прокуратуры, главной фигурой в ней был резидент ГРУ, отставной полковник Иван Илиев, входивший незадолго до этого в состав руководства болгарской военной разведки. Выпускник советской разведшколы руководил сбором информации о политике НАТО и ЕС в горячих точках Европы, активности ЦРУ в Болгарии, задачах Координационного центра НАТО в Варне. Связной выступала жена резидента, гражданка России, которая доставляла в посольство РФ полученную информацию и возвращалась с финансами, необходимыми для продолжения разведдеятельности. Тогда были высланы два руководивших сетью "дипломата". А самым дерзким в Болгарии считают случай "торгового атташе" в Софии Сергея Николашина, который в 2020 году сумел проникнуть в базу данных Главной дирекции Гражданской регистрации и административного обслуживания, в которой каждый гражданин Болгарии идентифицируется Единым государственным номером (ЕГН), и создать там фальшивые идентификации для разведчиков-нелегалов.

Ключевой сферой российского интереса является евроатлантическая ориентация Болгарии, которую Кремль уже много лет стремится максимально расшатать. Кирил Петков воспринял степень воздействия Москвы на внутриполитическую обстановку в Болгарии самым серьёзным образом. После того, как его кабинет получил вотум недоверия в парламенте 22 июня, он заявил : "Для меня было честью возглавлять правительство, которое свергли Пеевски, Борисов, Трифонов и Митрофанова", упомянув российского посла Элеонору Митрофанову наряду с именами главных политических оппонентов. Таким образом Петков обвинил Россию в оказании влияния на его отстранение через законодателей из крайне правой партии "Возрождение". Её лидера 43-летнего Костадина Костадинова называют "аватаром" Митрофановой в парламенте и даже в нейтральной прессе именуют " Костей Копейкиным " за открыто проявляемые симпатии к России.

"Безусловно, свержение правительства Петкова представляло для Москвы первостепенный интерес. Ввергнуть Болгарию в еще больший кризис управления – её главная задача. В интересах Москвы добиваться того, чтобы голоса, заявляющие о евроатлантической ориентации в парламенте, не смогли структурироваться в устойчивую и эффективную политическую линию. Москва стремится подтолкнуть Болгарию к новым выборам, в которых популистские фашизоидные субъекты получат гораздо большую роль и станут если не определяющим, то блокирующим фактором. Для них, конечно, важно, чтобы не было эффективной борьбы с коррупцией и оздоровления институтов, а также чтобы не произошло освобождения Болгарии от энергетической зависимости", - объяснял в интервью DW влияние Москвы на внутреннюю политику Болгарии Христо Иванов , сопредседатель партии "Демократическая Болгария".

"Те, кто коррумпирован, часто получают деньги из России", - сказал недавно премьер-министр Болгарии Кирилл Петков в интервью Швейцарскому радио. Эти слова позже конкретизировала глава канцелярии премьера Лена Бориславова. Начиная с февраля нынешнего года, спецслужбы располагают данными об общественных и политических деятелях Болгарии, которые получают деньги из России на цели пропаганды, заявила она в эфире радио "Дарик". "Вознаграждение" составляет 4000 левов (около 2 тысяч евро) в месяц. К "фальсификаторам общественного мнения, которые выступают на публике с позициями в поддержку России", относятся, по словам Бориславовой, политики, аналитики, политологи, сотрудники самих спецслужб.

Как рассказал глава расследовательской группы Bellingcat Христо Грозев, "мы видели, что в Болгарии и в других странах Восточной Европы есть сотрудники посольств, занимающиеся разработкой агентов влияния, которые во время частных переговоров и ужинов с влиятельными лицами передают им конверты с деньгами, поэтому вполне вероятно, что именно этот вид деятельности был замечен [болгарскими] спецслужбами. …У нас есть конкретные доказательства того, что за материалы, поддерживающие позицию Кремля по определенным горячим вопросам во время войны, платились небольшие суммы, до 500 левов (250 евро) за то, чтобы материал появился на каком-либо сайте. Например, в одном конкретном случае, который я могу вам привести, это был македонец, так называемый аналитик, который выкладывал готовые материалы в болгарские СМИ и платил за это, но эти материалы, и мы их отследили, на самом деле исходили от спецслужб Кремля".

По утверждению Илияна Василева, бывшего посла Болгарии в Москве, российские агенты могут находиться на самом верху: есть доказанные случаи того, как содержание решений, принятых на закрытых заседаниях Совета министров в течение двадцати минут доводились до сведения российского посольства.

Братская помощь СВО

Почти одновременно с сообщением о высылке персонала посольства в Софии на его странице в фейсбуке появилось объявление (позже было удалено) о начале кампании, "в ответ на многочисленные просьбы болгар", по сбору средств для "оказания помощи военнослужащим-участникам специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик". Пожертвования предлагалось направлять через три подсанкционных российских банка - Промсвязьбанк, Сбербанк и Банк ВТБ.

"Страна, которая разрешает кампанию в поддержку терроризма, должна упоминаться только со строчной буквы", - отозвался писатель Радослав Бимбалов в посте, который получил широкую популярность. Призывы к гражданам страны-члена Европейского союза поддержать военнослужащих, причастных к этой незаконной российской агрессии, а также к нарушению европейских санкций, введенных в отношении Российской Федерации в ответ на неспровоцированное и неоправданное вторжение в Украину, абсолютно неприемлемы, заявил МИД Болгарии. "Какой позор - "великая" и "могучая" пошла просить пожертвования у болгар на содержание путинской армии и солдат, – писало издание faktor.bg. – Мало того, что наглые ватники десятилетиями грабили и обворовывали нас высокими ценами на газ, нефть, ядерное топливо и т.д., так теперь они хотят, чтобы мы поддерживали их войска. Мы являемся свидетелями очередного гнусного российского плана превратить доверчивых болгар в соучастников своих преступлений. Или просто проводится специальная кремлевская операция по сплочению рядов в злосчастной болгарской провинции и изучению настроений".

Высокомерный посол

Российский посол Элеонора Митрофанова категорически не уважает Болгарию, заявил министр обороны Драгомир Заков. "Такое поведение российского посла в нашей стране неприемлемо. Это не способ ведения дипломатии. Было много случаев, когда Митрофанова могла быть объявлена персоной нон грата. Уверен, что в российской дипломатической службе есть много профессиональных дипломатов, которые представляли бы российское государство в нашей стране гораздо лучше. Нам необходимо увидеть уважение российской стороны к Болгарии и болгарскому суверенитету, и тогда можно будет провести переговоры и достичь компромисса".

Если пришлют другого посла – изменится ли политика России в отношении Болгарии? Политолог Антоний Гылыбов в комментарии изданию Faktor в этом усомнился. "Выбор дипломата сам по себе является посланием и показывает отношение Российской Федерации к нашей стране. Все это высокомерие, недопустимое для дипломата, является четким посланием Болгарии. Мы находимся в неравном положении: по сути, финансируем Российскую Федерацию за счет энергетических ресурсов, в то же время наш экспорт минимален. Если оставить в стороне туризм и некоторые специфические области, болгаро-российские связи не имеют серьезного влияния на экономическое развитие нашей страны", – сказал Гылыбов.

У Петкова не было иного пути, кроме как выслать известных лиц, считает уже упоминавший бывший посол в Москве Илиян Василев: "Россия участвовала в свержении правительства Петкова, и поступить по-христиански, то есть подставить другую щёку, он просто не мог: это создавало бы прецедент. Самое главное, что болгары поняли две вещи: первое - что есть жизнь без российского газа, и второе – что можно обойтись и без российского посольства, если они решат его закрыть, в чем я очень сомневаюсь. В конце концов, проблемы посла в Софии не должны совпадать с государственным мышлением в Москве. У России очень большие интересы в Болгарии, и они сделали бы нам слишком большой подарок, если бы закрыли посольство".

Действительно: судя по последним сигналам из российского МИДа, Болгарию наказывать уже просто нечем: после высылки 70-ти российских "дипломатов" и технических сотрудников посольства (по сведениям издания btV, собственно носителей диппаспортов среди них было 43), в Софии всё равно остаётся втрое больше персонала, чем у болгарской стороны в Москве, не менее 45 человек. Фактически Москве остается только делать громкие заявления. "В Европейской внешнеполитической службе должны понимать, что бездумная поддержка антироссийских акций отдельных стран-членов возлагает на весь Евросоюз ответственность за их последствия, в т.ч. с точки зрения ответных мер с нашей стороны", - говорится на сайте МИД РФ.

Борьба за умы

Помимо прикладной стороны подрывной деятельности российской стороны есть и другая – и она, похоже, будет продолжаться ещё очень долго.

Совсем недавно, в марте, Болгария выслала десять российских дипломатов, причастных к "управлению гибридными атаками" - ни одного случайного человека среди них не было, подчёркивал тогда премьер Петков. По словам Румены Филиповой из Института глобального анализа, социальные медиа в Болгарии - это "огромная пророссийская экосистема". Публицист Даниел Смилов пишет о попытках "русификации" болгарских национальных интересов; её общая стратегия заключается в том, чтобы "показать разницу между болгарами и другими европейцами, создать раскол, посеять недоверие и ненависть к НАТО и ЕС". Запад якобы всегда давит на нас, заставляя делать то, чего мы не хотим. И страшные вещи - то "сдать Македонию", то "принять непосредственное участие в войне на Украине", то "сделать прививку" от ковида (или хотя бы "генетически измениться"), то "отдать наших детей норвежцам". Немалое количество людей, особенно старшего поколения, которые неустойчиво плавают в интернет-море, не в силах отсеять правду от фальши и потому становятся легкой жертвой пропаганды, считает публицист Веселин Стойнев. Партии и политики националистического и левого спектра превращают эту другую, путинофильскую Болгарию в политический кулак.

И всё-таки что-то меняется. На фоне наметившегося нового раскола в Европе после начала российского вторжения в Украину болгар, которые предпочли бы, чтобы страна находилась в союзе с НАТО и ЕС, оказалось почти вдвое больше тех, кто выбрал бы союз с Россией, свидетельствуют данные опроса Alpha Research, проведенного по заказу Института открытого общества в Софии – 39% против 23%. Даже среди пожилых людей поддержка западной ориентации страны снижается, но остается выше, чем поддержка союза с Россией. 60% болгар не одобряют действия Владимира Путина в Украине – это уже по данным Gallup International Balkan; 23,3% скорее одобряют, но при этом речь идет в основном о людях пожилого возраста.

О российской болгарофилии

Любопытно, как в российских элитах действительно относятся к Болгарии. "Вот чем хорош "Сармат"? Он у трусливых болгар, злопамятных румын (тут они сгоряча перепутаны с македонцами. – РС) и предавших нашу общую историю черногорцев согласие на пролёт спрашивать не будет" - так начинается твита главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, посвященного недавнему запрету на преодоление министром Лавровым воздушного пространства балканских стран. Продолжение его еще более оскорбительно: "Конечно, болгарам не надо бояться страшного удара дикого "Сармата". Ведь Болгария традиционно (по крайней мере, во время обеих мировых войн) оказывалась на стороне наших лютых врагов, но потом, по мере развития событий, "братушки" быстро опохмелялись, и как ни в чем не бывало, выстраивались вдоль улиц своих городов встречать победоносную русскую армию. Ну вот и сейчас их опять бес попутал, опять они врагу нашему подмахивают. Но это ничего. Скоро опять опохмелятся и за пять минут до войны вновь сдадутся. Такой вот народец. Не стоит на них серчать. Не переделать их уже. Презирать можно, но ненавидеть - нет. Поэтому и не боятся они нашего "Сармата". Знают, что мы его приготовили для хозяев, а не слуг".