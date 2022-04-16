Минюст ФРГ: мы можем защитить политических беженцев из России

Германия может предоставить ряду россиян, бежавшим от политического режима президента Владимира Путина на фоне войны с Украиной, право на защиту и работу. Об этом заявил министр юстиции ФРГ Марко Бушман в интервью изданию Welt am Sonntag.

По словам министра, речь идёт о работниках международных компаний, гражданских активистах, независимых журналистах, деятелях культуры.

Бушман признал, что среди возможных российских беженцев могут быть и опасные люди, которые хотят дестабилизировать германское общество. Поэтому ФРГ будет проводить все необходимые проверки, чтобы не допустить попадания в страну нежелательных лиц.

После российского вооружённого вторжения на территорию Украины многие компании приостановили или прекратили бизнес в России. Часть специалистов переехали в другие страны. Например, по неофициальным данным, Россию покинули от 50 до 70 тысяч IT-специалистов. Многие активисты, критикующие российские власти из-за войны с Украиной, подвергаются преследованиям. На антивоенных протестах в стране задержаны более 15 тысяч человек.