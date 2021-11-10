Минюст не смог доказать "иностранное финансирование" Петра Маняхина

В Новосибирске суд начал рассматривать иск журналиста Петра Маняхина к Министерству юстиции России, по решению которого его признали "СМИ-иноагентом". Ответчик не смог предоставить документы, подтверждающие получение журналистом "иностранного финансирования" или создание им материалов для "СМИ-иноагентов".

В иске к Минюсту и его региональному управлению Маняхин требует отменить решение о его признании "иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента", и исключить из реестра. Во время заседания журналист указал суду на "дискриминационность" статуса "СМИ-иноагента" и требования властей, которые противоречат российскому законодательству и нарушают гарантию неприкосновенности частной жизни.

Железнодорожный райсуд Новосибирска отклонил ходатайство Маняхина о приостановке статуса "СМИ-иноагента" и перенес заседание на 18 ноября, чтобы затребовать у ответчика доказательства, сообщает Тайга.инфо.

15 июля Генпрокуратура признала "нежелательной организацией" издание "Проект", а 8 журналистов - "иностранными агентами". Помимо Маняхина, в список тогда попали главный редактор "Проекта" Роман Баданин и еще трое журналистов издания. Также в список попали главный редактор "Открытых Медиа" Юлия Ярош, её заместитель Максим Гликин и журналист Радио Свобода Елизавета Маетная.

1 ноября стало известно, что Минюст включил Маняхина в реестр СМИ-"иностранных агентов" из-за репоста поста издания "Медуза", которое также признано "СМИ-иностранным агентом". Иск к Минюсту с требованием отменить решение о признании "иноагентом" Маняхин подал в октябре 2021 года. В возражениях к иску Минюст указал, что 29 апреля - после внесения "Медузы" в реестр "иностранных агентов" - Маняхин написал в твиттере: "Медузу надо спасать" и прикрепил ссылку на страницу, где можно было подписаться на донаты изданию.

В ведомстве также отметили, что с июля 2020 года по июнь 2021 года Маняхин публиковал заметки в признанных российскими властями "СМИ-иностранными агентами" изданиях Крым.Реалии и Сибирь.Реалии.

В качестве иностранного финансирования министерство привело три мартовских перевода на его счета из зарубежных банков. Все три сделал сам Маняхин, когда перевел деньги с одного своего счета на другой, уточняет "Медуза".

В 2021 году Минюст внес в реестр десятки российских журналистов из разных изданий, в том числе главного редактора "Проекта" (издание признано нежелательным в России) Романа Баданина, главного редактора "Важных историй" (издание включено в реестр СМИ-"иноагентов") Романа Анина, а также журналисток Радио Свобода Елизавету Маетную, Катерину Клепиковскую, Елену Соловьеву и Татьяну Вольтскую.

За последние полгода также увеличился список СМИ-"иностранных агентов". В него вошли "Важные истории", The Insider, VTimes.io, "Медузу", "Первое антикоррупционное СМИ", телеканал "Дождь", "Медиазона", Republic, а также государственное СМИ "Росбалт". Сейчас в списке "иноагентов" 88 позиции, это 56 журналистов и 32 организации и СМИ.