США ответили на признание в России "нежелательными" трёх НКО

Посольство США в Москве назвало "новым витком в борьбе российского правительства с вполне обычными обменными программами между людьми" признание в России "нежелательными" трёх американских организаций по культурному и образовательному обмену.

Речь идёт о включении в соответствующий российский перечень следующих НКО - "Американские советы по международному образованию", "Культурные перспективы" и "Институт международного образования".

В комментарии американского посольства на решение говорится о стремлении российских властей изолировать своих граждан. "Идея о том, что "нежелательно" связывать россиян и американцев на межличностном уровне и способствовать поездкам для профессионального и образовательного развития, является печальной иллюстрацией стремления Кремля изолировать народ своей страны, лишив его возможности общаться, расширять кругозор и вносить вклад в построение более процветающего и безопасного мира", - говорится в заявлении.

Ранее в четверг американский посол Линн Трейси была вызвана в МИД России, где ей вручили официальную ноту с требованием прекратить содействие деятельности объявленным нежелательными трёх НКО. В сообщении МИД России утверждалось, что эти организации реализуют программы "антироссийской направленности" и имеют целью "рекрутирование агентов влияния".

В ответе посольства США на демарш российского МИД отмечается, что Госдепартамент предоставляет гражданам России и других стран возможность посещать, изучать и знакомиться с Америкой уже более 70 лет. "Общение и укрепление взаимопонимания и уважения между нашими народами способствуют решению общих проблем и делают наш мир безопаснее. Именно поэтому Соединенные Штаты остаются открытыми для посещения и обучения российских граждан", - подчёркивается в тексте.