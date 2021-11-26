Минюст объявил "иноагентом" организацию "Нобелевский призыв"

Минюст России объявил "СМИ-иностранным агентом" организацию "Нобелевский призыв".

Общество с ограниченной ответственностью "Нобелевский призыв" создали девять человек, которых ранее лично объявили "СМИ-иноагентами". Среди создателей организации – основатель Центра защиты прав СМИ (признан российскими властями "ионогентом") Галина Арапова и журналисты, сотрудничающие с Радио Свобода и его проектами.

Согласно российскому законодательству, физические лица, объявленные "иноагентами" должны зарегистрировать юрдическое лицо.

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