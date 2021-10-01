Минюст внес в реестр "иноагентов" ООО "Журналист – иностранный агент"

Министерство юстиции включило в реестр СМИ-"иноагентов" юридическое лицо "Журналист – иностранный агент", созданное журналисткой Людмилой Савицкой для отчетности перед ведомством.

В декабре 2020 года Минюст внес в реестр СМИ-"иноагентов" первые пять человек, среди них была Людмила Савицкая, которая сотрудничает с Радио Свобода. Согласно закону, "иноагент" обязан создать в России юридическое лицо и уведомить об этом Минюст, после чего это юрлицо тоже вносится в реестр. Савицкая создала организацию "Журналист – иностранный агент" еще в марте этого года, но ведомство только сейчас включило это юрлицо в реестр.

Журналистка пыталась оспорить в суде внесение в реестр СМИ-"иноагентов", однако Псковский областной суд посчитал это решение законным. Комментируя постановление суда, она сказала, что ожидала этого решения и будет его обжаловать. "Жить с этим ярлыком – крест честного журналиста в современной России", – добавила она.