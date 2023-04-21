Минюст признал "иноагентом" журналиста Христо Грозева

Министерство юстиции России включило в реестр так называемых иностранных агентов журналиста Bellingcat Христо Грозева.

Также в список попали политик Эльвира Вихарева, журналист Наталья Севец-Ермолина, правозащитная организация "Школа призывника" и журналистский проект "Адвокатская улица".

Ранее в пятницу Лефортовский районный суд Москвы заочно арестовал Христо Грозева. В декабре прошлого года МВД объявило его в розыск.

Христо Грозев – уроженец Болгарии. С группой Bellingcat он сотрудничает с 2015 года. Среди расследований Bellingcat – выяснение подробностей катастрофы малайзийского "Боинга" над Донбассом и обстоятельств отравления оппозиционера Алексея Навального.

Журналист из Карелии Наталья Севец-Ермолина, по мнению Минюста, открыто высказывалась в поддержку Украины. Московский политик Эльвира Вихарева, как считает ведомство, распространяла негативную информацию о российских властях.