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Минюст признал "иноагентом" журналиста Христо Грозева

Христо Грозев

Министерство юстиции России включило в реестр так называемых иностранных агентов журналиста Bellingcat Христо Грозева.

Также в список попали политик Эльвира Вихарева, журналист Наталья Севец-Ермолина, правозащитная организация "Школа призывника" и журналистский проект "Адвокатская улица".

Ранее в пятницу Лефортовский районный суд Москвы заочно арестовал Христо Грозева. В декабре прошлого года МВД объявило его в розыск.

Христо Грозев – уроженец Болгарии. С группой Bellingcat он сотрудничает с 2015 года. Среди расследований Bellingcat – выяснение подробностей катастрофы малайзийского "Боинга" над Донбассом и обстоятельств отравления оппозиционера Алексея Навального.

Журналист из Карелии Наталья Севец-Ермолина, по мнению Минюста, открыто высказывалась в поддержку Украины. Московский политик Эльвира Вихарева, как считает ведомство, распространяла негативную информацию о российских властях.

  • Законодательство об "иноагентах" в России появилось в 2012 году. Закон позволил Минюсту признавать некоммерческие организации "иностранными агентами", если они получают финансирование из-за рубежа и занимаются политической деятельностью. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе чётко не определены, что позволяет властям преследовать организации, работающие в области просвещения, культуры, здравоохранения, экологии, защиты прав человека.
  • Впоследствии появилась возможность признавать "иноагентами" СМИ и физических лиц, в то числе тех, кто не получает зарубежного финансирования, но "находится под иностранным влиянием".

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