Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Минюст объявил иноагентом лидера группы "Ногу свело!" Максима Покровского

Максим Покровский

Министерство юстиции России в пятницу пополнило список так называемых иностранных агентов. В него вошли музыкант Максим Покровский, депутат горсовета Новосибирска Сергей Бойко, глава Союза журналистов Карелии Георгий Чентемиров, а также три организации – "Теплица социальных технологий", "Настоящая Россия" и "Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие".

Максим Покровский и его рок-группа "Ногу свело!" неоднократно выступали против войны в Украине, записывали и исполняли антивоенные песни. Они принимали участие в сборе средств в поддержку Украины, что отмечено в документах Минюста. Против войны выступал и Георгий Чентемиров.

Сергей Бойко, по мнению Минюста, "дискредитировал идеи служения Отечеству" и призывал к участию в митингах. Проект "Теплица социальных технологий" распространял материалы, созданные иноагентами, и "дискредитировал российскую армию". Общественное объединение "Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие", как утверждает ведомство, "осуществляло деятельность по пропаганде ЛГБТ-отношений, которая противоречит государственной политике по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей".

  • Законодательство об "иноагентах" в России появилось в 2012 году. Закон позволил Минюсту признавать некоммерческие организации "иностранными агентами", если они получают финансирование из-за рубежа и занимаются политической деятельностью. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе чётко не определены, что позволяет властям преследовать организации, работающие в области просвещения, культуры, здравоохранения, экологии, защиты прав человека. Впоследствии появилась возможность признавать "иноагентами" СМИ и физических лиц.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG