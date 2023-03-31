Министерство юстиции России в пятницу пополнило список так называемых иностранных агентов. В него вошли музыкант Максим Покровский, депутат горсовета Новосибирска Сергей Бойко, глава Союза журналистов Карелии Георгий Чентемиров, а также три организации – "Теплица социальных технологий", "Настоящая Россия" и "Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие".

Максим Покровский и его рок-группа "Ногу свело!" неоднократно выступали против войны в Украине, записывали и исполняли антивоенные песни. Они принимали участие в сборе средств в поддержку Украины, что отмечено в документах Минюста. Против войны выступал и Георгий Чентемиров.

Сергей Бойко, по мнению Минюста, "дискредитировал идеи служения Отечеству" и призывал к участию в митингах. Проект "Теплица социальных технологий" распространял материалы, созданные иноагентами, и "дискредитировал российскую армию". Общественное объединение "Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие", как утверждает ведомство, "осуществляло деятельность по пропаганде ЛГБТ-отношений, которая противоречит государственной политике по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей".