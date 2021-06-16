"Зачищают медиасреду". Соцсети о преследовании "Медиазоны" и "Дождя"

Издание "Медиазона" может стать следующим СМИ, которое включат в список "иностранных агентов". Близкий к Евгению Пригожину политтехнолог Максим Шугалей, основатель Фонда защиты национальных ценностей, направил требование признать "Медиазону" иноагентом в Роскомнадзор, Генпрокуратуру и комиссию Госдумы по иностранному вмешательству. Об этом Шугалей написал в том числе и в Телеграме:

Максим Шугалей

Я считаю, что побеждать врага надо его же оружием. И если твою страну поливают грязью, выставляют ее "наивысшим злом" на мировой арене – нужно дать адекватный ответ. Именно поэтому Фонд защиты национальных ценностей обратился в комиссию ГД России по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, а также в Генпрокуратуру и Роскомнадзор с требованием признать интернет-издание "Медиазона" иностранным агентом.

Основанием для нашего обращения стал целый список действий и публикаций, после которых лично у меня не осталось сомнений в том, что журналисты и владелец "Медиазоны" занимаются тем, что нарушают закон, а главное, искажают факты, проще говоря, врут своим читателям о том, что на самом деле происходит в России.

Технология вытеснения из медийного пространства независимых СМИ путем признания их "иноагентами" становится популярной, отмечают комментаторы.

Ксения Собчак

Зацените название фонда "Фонд защиты национальных ценностей". Эти добрые ребятушки так разволновались, что написали во все инстанции: от Генпрокуратуры до Роскомдозора.

Сотрудники "Медиазоны" обратились к читателям с просьбой о поддержке: они призывают подписываться на издание.

Лиза Нестерова

Некий пригожинский политтехнолог Максим Шугалей требует признания Медиазоны иноагентом. Не то чтобы новость – сейчас иноагентом могут признать любое СМИ и даже любого человека в отдельности.

Сейчас иноагентом могут признать любое СМИ и даже любого человека

Что тут скажешь? Мы живем на донаты, поэтому, пока будет поддержка читателей, продолжим работать. Все эти предупредительные "звоночки", которые, видимо, должны кого-то напугать – не пугают. Только немного раздражают, примерно как комар, который свистит над ухом).

Сергей Смирнов

Мы не знаем, последует ли что-то за этим, но хорошо помним, что "Медузу" объявили "иностранным агентом" после такого же (в тот раз не публичного) доноса. Никто из чиновников с нами не связывался.

Практика последних месяцев показывает, что в реестр под надуманным предлогом может попасть практически любое независимое издание – и даже отдельные люди (и даже не обязательно журналисты).

Поэтому единственное, что мы пока можем сделать – напомнить, что "Медиазона" существует благодаря нашим читателям, для которых мы и работаем. Спасибо вам!

Настоящим "иностранным агентом", по мнению многих комментаторов, следовало бы признать автора обращения Максима Шугалея, который в свое время отсидел срок в ливийской тюрьме за вмешательство в выборы в этой стране.

Кирилл Шулика

Интересно, что подписал обращение Максим Шугалей – пригожинский политтехнолог, сидевший в тюрьме в Ливии. И, если я не ошибаюсь, "Медиазона" о нем как раз писала. И в Ливии он как раз был иностранным агентом, чего не скрывал.

Темпаче!

Про Максима Шугалея очень хорошую историю писал Илья Рождественский для карренттайма: если коротко, то пригожинские усомнились в надежности своего ливийского партнера Халифы Хафтара (типа он может быть агентом США и Франции) и решили наладить контакты с сыном Муаммара Каддафи.

Поехали под той же вывеской, что сейчас написали донос, от "Фонда защиты национальных ценностей". Там Шугалея и его переводчика (гражданина России) запихнули в тюрьму, где держали полтора года.

С Каддафи, как я понимаю, тоже ничего не выгорело.

Некоторые комментаторы полагают, что поскольку основной источник финансирования "Медиазоны" – платная подписка, статус "иноагента" для нее – еще не приговор. Однако журналисты напоминают, что статус "иноагента" создает для них и другие проблемы.

Темник

"Медиазона" действительно жила на иностранные гранты. А в 2017 году формально поменяла свою бизнес-модель – СМИ финансируют подписчики. Были ещё партнёрки, но последняя из них замечена лишь в 2018 году.

Гипотетически, иной статус "Медиазоны" не скажется на её выживаемости. Вряд ли "иноагентность" отпугнёт постоянных подписчиков, а рекламодатели и так не шли, да и для зарубежного финансирования нет преград.

Дмитрий Колезев

Судя по тому, что одновременно на "Медиазону" накинулись не только пригожинцы, но и думская комиссия по поиску иностранного вмешательства во внутренние дела РФ (моя любимая), то "Медиазону" не просто пугают, а действительно собираются признать иностранным агентом.

Признание иностранным агентом вызывает проблемы не только с финансированием

Думаю, у "Медиазоны" есть все шансы пережить это неприятное событие, так как это выдающееся издание живет за счет донатов читателей и не пострадает от потери рекламодателей.

Правда, признание иностранным агентом вызывает проблемы не только с финансированием. Труднее общаться с официальными органами и источниками, а еще возникают персональные риски признания иноагентами журналистов.

Период реакции продолжается. Холодает.

Многие не сомневаются в том, что "Медиазоне" предстоит попасть под этот каток – и в том, что это издание не будет последним.

Майкл Наки

Интересно, как меняется общественная реакция. Какой-то хрен с горы написал донос на Медиазону, и уже никто не обсуждает, что пошёл он на фиг, а все обсуждают, чем грозит статус иноагента этому замечательному изданию. То есть ни у кого уже нет особых сомнений, что вся эта антиконституционная борьба со СМИ будет продолжаться. И они, конечно, правы.

Вертикаль нацелена полностью зачистить медиасреду, как они зачистили оппозицию

Теперь о самом статусе. Да, Медиазона живёт на донаты, поэтому финансово издание защищено своими подписчиками [...], но есть ряд вещей, который по ней может ударить. Первое – это дурацкий "лейбл" иностранного агента. Забыл поставить – штраф, не сопроводил подводку упоминанием – штраф. Другим СМИ будет тяжелее ссылаться на Медиазону, и многие будут от этого отказываться. Второе – сумасшедшая регулярная отчётность, которая теперь будет одной из статей расходов и так небогатого издания. А в случае малейшей ошибки – штраф, а то и дело. Третье – угроза для сотрудников стать физлицами-иноагентами. Коллектив Медиазоны выгодно отличается тем, что там нанимают молодых и талантливых журналистов. Платят им весьма скромные деньги, поскольку, опять же, СМИ держится только на донатах. И при взвешивании рисков многие могут для себя принять решение, что они не готовы ставить себя под угрозу (и никто не в праве их осуждать).

Ну и последнее – мы же все понимаем, что сейчас по СМИ идёт система сигналов. Иск Пригожина к Венедиктову, исключение Дождя из кремлёвского пула, признание иноагентами Медузы и VTimes – это всё намёк, мол, попуститесь ребята, сидите и молчите в тряпочку. И понятно, что с теми, кто "не поймёт" (не захочет становиться медиаевнухами), будут разговаривать по-другому. Вертикаль нацелена полностью зачистить медиасреду, как они зачистили оппозицию. В таких условиях даже для небольших независимых изданий места нет. Удачи Медиазоне. И всем нам.

Трудно сомневаться в том, что клеймо "иноагента" служит способом преследования неугодных. При желании власти могут увидеть "иностранное финансирование" даже в субсидии от Союза журналистов, сообщает руководитель правозащитной службы "Агора" Павел Чиков:

Самарское издание "Парк Гагарина" подало заявление о выходе из перечня иностранных агентов. Минюст провел проверку и обнаружил, что в 2020 году издание получило субсидию от Союза журналистов России.

Поскольку Союз, в свою очередь, в 2019 году получал деньги из-за рубежа, то его субсидии считаются иностранным финансированием.

Аналогичные претензии Минюст высказал в адрес средств, полученных изданием от Торгово-промышленной палаты Тольятти по контракту на освещение деятельности.

На этом основании в исключении из списка агентов "Парку Гагарина" отказано.

Никаких претензий у Минюста ни к Союзу журналистов, ни к Торгово-промышленной палате из-за иностранных поступлений нет.

Часто звучит предположение, что следующим "иноагентом" может стать телеканал "Дождь", журналистов которого уже исключили из "кремлевского пула". Прокремлевские телеграм-каналы уже пишут о "Дожде" как об "иностранном агенте".

Кремлевская прачка

Исключение "Дождя" из кремлевского пула говорит о том, что данное СМИ официально признано иноагентом, что фиксирует мотив его деятельности на интересах иных государств. За более чем 80-летнюю работу американского Закона о регистрации иностранных агентов, с 1938 года модерирующего освещение событий в США, а также "акта Вурхиса", американские власти приучили общество к тому, что в пуле корреспондентов американской администрации не должно быть нежелательно освещающих те или иные события журналистов или информационных агентств. Вспомним давление на американское "Russia Today", которые еще в 2017 были вынуждены зарегистрироваться в США как "иноагент" и вопрос присутствия которых в пуле Дж.Байдена даже не поднимается.

Отвечая на вопрос о причине исключения, Дмитрий Песков сказал, что журналисты "Дождя" "поддерживали незаконные акции", хотя доказательств этой поддержки никто и никому пока не предоставил.

Алексей Венедиктов

"Песков сообщил РИА Новости, что корреспонденты "Дождя" исключены из кремлевского пула за поддержку незаконных акций".

Освещение не есть поддержка.

Дмитрий Колезев

Песков о "Дожде":

"Мы приняли это решение (об исключении корреспондента из пула – прим.) в связи с тем, что, к нашему сожалению, канал не освещал, он призывал, он выступал в роли организатора незаконных акций. Это очень важный нюанс".

Хотелось бы доказательств – текстов, видео, скриншотов. Как это канал выступал организатором? Как это призывал? В чем это выражалось?

Кирилл Шулика

Во-первых, я не слышал призывов, пусть предъявят, во-вторых, по закону о СМИ аккредитации можно лишить только журналиста, а не все СМИ. Иначе это как раз та самая цензура.

Говоря о "незаконных акциях", Песков имел в виду январские протесты после возвращения оппозиционера в Россию и его последующего задержания. Соратники Навального выступают в защиту "Дождя", а другие комментаторы констатируют, что такая логика Кремля не оставляет сомнений в будущем независимых СМИ.

Александр Плющев

Само по себе исключение из пула – невелика беда, на мой скромный взгляд. Но восприятие освещения как поддержки, да еще и на уровне президента – это окончательный приговор прессе. Журналистика приравнена к политическому активизму. В этой же парадигме и задержания журналистов, освещающих акции.

Теперь кривая дорожка к положняку, по которому пресса пишет и рассказывает только о том, о чем ей разрешают, выходит на финишную прямую.

Татьяна Фельгенгауэр

Песков покоряет всё более впечатляющие вершины новой искренности.

Анатолий Несмиян

Ресурс "Медиазона" может быть объявлен иностранным агентом, Максим Шевченко попал под расследование по обвинению в клевете. Телеканал "Дождь" вышвырнули из "президентского пула". Каждый день приходят однотипные сообщения об одном и том же.

Остервенение, с которым в России добивают немногие неофициозные ресурсы и людей, логически завершает цикл, начавшийся еще в начале нулевых с избиения и погрома компании НТВ.

От несистемных СМИ уже никто ничего не требует, их "гасят"

Тогда ключевой задачей было обозначение "красных линий", в рамках которых гарантировалась определенная свобода слова. Линии постепенно сдвигались, но в целом определенные допуски существовали. Однако теперь, с переходом к фашистскому режиму управления и прямому террору даже эти допуски выглядят для режима чрезмерными.

И если ранее базовой установкой было введение СМИ в некую новую нормальность, то теперь и это избыточно – весь неофициоз должен быть просто истреблен на корню. Поэтому от несистемных СМИ уже никто ничего не требует, их "гасят". Просто и без затей, как в криминальных фавеллах Латинской Америки. Мертвый оппонент – решение любых проблем. Про изящество и соблюдение каких-то норм здесь речь уже не идет, да и какое изящество, если вас банально забивают дубьем.

Признав "иноагентами" все независимые СМИ, власти наверняка не остановятся, уверен блогер Николай Подосокорский:

Пишут, что уже скоро власти могут объявить "иностранными агентами" издание "Медиазона" и телеканал "Дождь". Очевидно, что как только зачистят остатки независимых СМИ, так сразу станут расширять список физлиц-иноагентов, добавляя в него неугодных правозащитников, журналистов, публицистов и блогеров. Пока Путин сидит в Кремле, списки "врагов народа" будут расти как на дрожжах.

Все тот же Фонд защиты национальных ценностей уже предложил признать физическим лицом-иноагентом главного редактора "Медиазоны".

А где "враги народа", там и поражение в правах, напоминает редактор отдела политики "Новой газеты" ​Кирилл Мартынов:

Контур новой государственности уже явлен, но в нем все еще не хватает нескольких ключевых компонентов.

В частности лишь нездоровым поклонением Западу и рудиментами либерализма можно объяснить то обстоятельство, что в российской полицейской практике до сих пор отсутствуют понятия ссылки и высылки.

В то же время ссылка и высылка – это проверенная многими поколениями духовная скрепа, которую в свою время попробовали на вкус и Ульянов, и Сахаров.

Ссылка и высылка - это проверенная многими поколениями духовная скрепа

Посудите сами, есть ли хотя бы один минус в высылке? Для государственного бюджета такая мера ничего не стоит, ведь она производится за счет поднадзорного неблагонадежного субъекта, у которого на этот случай всегда должен быть наготове чемоданчик, и спасибо, что не арестантский.

Высылка гуманна, потому что она не оставляет после себя могил и следов – разве что потом, сотни лет спустя музеи-заповедники и национальные парки (что экологично и сочетается с зеленой повесткой, характерной для нашего государства). В сущности, высылка нечто вроде электросамоката. Фальсификаторам истории и ревизионистам будущего из общества "Мемориал-2042" нечего будет предъявить нашей великой державе за высылки.

В то же время высылка реализует ключевую федеральную целевую программу "Страх", заставляя тех, кто не мыслит свою жизнь за пределами столиц, трепетать и склоняться перед мудростью начальства.

Высылка гуманна, потому что она не оставляет после себя могил и следов

Более того, именно через высылку прирастала классическая русская культура, цвела жизнь ума в регионах. Михаил Бахтин, наверное, страдал, когда учительствовал в Саранске, но зато для Мордовии он теперь – автохтонный интеллектуал и местная достопримечательность. Воронеж известен не в последнюю очередь благодаря Мандельштаму – а уж если такие формы комплексного развития территориальных единиц кому-то не нравятся, то можно вспомнить и о Второй речке.

Самые мудрые из россиян, давно чувствующие ветер, песок и гарь истории, еще в 2014 году собрали вещи и отправились на дачу читать Джона Локка, а с тех пор оттуда так и не возвращались. "Два трактата о сто первом километре" просияют оттуда, так отчего же государство снова отстает от частной инициативы?

Есть же Шушенское, есть и Сахалин.