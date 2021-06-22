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Минюст внёс в реестр НКО-"иноагентов" Лабораторию социальных наук

Минюст России внёс в реестр НКО – "иностранных агентов" Лабораторию социальных наук SSL. Организация совместно с оксфордским фондом занималась стипендиальными программами и грантами для молодых учёных, разрабатывала методики преподавания социальных наук и проводила семинары.

На сайте министерства говорится, что лаборатория финансируется британским Oxford Russia Fund. Минюст посчитал, что организация ведет политическую деятельность и оказывает влияние на государственную политику.

После требования прокуратуры к Лаборатории социальных наук SSL самостоятельно внести себя в реестр "иноагентов" проект объявил о закрытии. В организации подчеркнули, что учли поправки к закону об образовании, по которым с 1 июня "иноагенты" не имеют права заниматься просветительской деятельностью.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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