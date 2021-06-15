Российская власть преследует историков, активистов и неправительственные организации, которые стремятся сохранить память об историческом прошлом. В науку вернулись запретные темы, а особому давлению подвергаются авторы исследований о Второй мировой войне. Такие тезисы содержатся в докладе "Россия: Преступления против истории" Международной федерации за права человека.

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В последние годы российское правительство методично препятствует независимой работе в исторической сфере, активно продвигая свою собственную трактовку событий XX века, в центре которой — победа СССР во Второй мировой войне, говорится в документе. Вокруг неё власть формирует коллективную идентичность населения страны, одновременно преуменьшая или оправдывая массовые преступления, совершенные советским режимом.

Некоторые темы, например коллаборационизм во Вторую мировую стало практически невозможно изучать. Власть препятствует научному сотрудничеству с историками из Польши, стран Балтии и Украины. В единых учебниках истории вступление Советского Союза во Вторую мировую войну переносится в июнь 1941 года. Среди независимых историков создаются атмосфера и нетерпимости, пишут авторы.

В докладе так же упоминаются давление на НКО и уголовное преследование Юрия Дмитриева, ситуация с засекречиванием документов и ограничениями в работе архивов. Давление на академическую свободу усилили также поправки в конституцию страны, где теперь записаны запрет на "умаление подвига народа" и требование "обеспечивать защиту исторической правды".

Правозащитники предложили почти три страницы рекомендация российским властям для исправления ситуации. В частности, им предложено вновь поправить конституцию страны, отменить закон о реабилитации нацизма, рассекретить архивы спецслужб и обеспечить невозможность применения закона о государственной измене к исследователям и журналистам.

Соавтор доклада Илья Нузов сообщил газете "Коммерсантъ", что правозащитники планируют отправить документ "в релевантные структуры" (в какие именно — сказано не было). "Мы очень надеемся, что власти все-таки обратят внимание на наш доклад, и особенно на раздел с рекомендациями", — добавил он.