Минюст РФ внёс в реестр иноагентов компанию карикатуриста Ёлкина

Министерство юстиции России в пятницу внесло в список так называемых иностранных агентов ООО "Ёлкин картон".

Это юридическое лицо принадлежит художнику-карикатуристу Сергею Ёлкину. Сам он был внесён в реестр иноагентов в апреле 2022 года.

Ёлкин занимается политической карикатурой с 1999 года, является одним из самых известных российских художников этого жанра и обладателем наград многих российских и международных конкурсов. Его работы публиковались во множестве изданий, включая "Ведомости", The Moscow Times, Deutsche Welle. Много лет Ёлкин сотрудничает и с Радио Свобода.

Вскоре после начала войны в Украине Ёлкин покинул Россию.

По российским законам, лицо, внесённое в список иноагентов, обязано зарегистрировать юрлицо для отчётности о своей финансовой деятельности. Эти предприятия, как связанные с иноагентами, тоже заносятся в реестр.