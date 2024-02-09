Минюст РФ внёс в реестр иноагентов компанию карикатуриста Ёлкина

Министерство юстиции России в пятницу внесло в список так называемых иностранных агентов ООО "Ёлкин картон".
Это юридическое лицо принадлежит художнику-карикатуристу Сергею Ёлкину. Сам он был внесён в реестр иноагентов в апреле 2022 года.
Ёлкин занимается политической карикатурой с 1999 года, является одним из самых известных российских художников этого жанра и обладателем наград многих российских и международных конкурсов. Его работы публиковались во множестве изданий, включая "Ведомости", The Moscow Times, Deutsche Welle. Много лет Ёлкин сотрудничает и с Радио Свобода.
Вскоре после начала войны в Украине Ёлкин покинул Россию.
По российским законам, лицо, внесённое в список иноагентов, обязано зарегистрировать юрлицо для отчётности о своей финансовой деятельности. Эти предприятия, как связанные с иноагентами, тоже заносятся в реестр.
- Законодательство об иноагентах в России появилось в 2012 году. Закон позволил Минюсту признавать некоммерческие организации иностранными агентами, если они получают финансирование из-за рубежа и занимаются политической деятельностью. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе чётко не определены, что позволяет властям преследовать организации, работающие в области просвещения, культуры, здравоохранения, экологии, защиты прав человека.
- Впоследствии появилась возможность признавать агентами СМИ и физических лиц, в том числе тех, кто не получает зарубежного финансирования, но находится под иностранным влиянием. Что именно следует считать иностранным влиянием, российское законодательство не уточняет.
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