Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыла на Запорожскую АЭС в Энергодаре.

"Всего в колонне девять машин с надписью ООН и несколько автомобилей сопровождения. Ситуация на станции спокойная. Звуков обстрелов нет", – передаёт корреспондент РИА "Новости".

По сведениям журналиста агентства "Интерфакс", за час до прибытия миссии ещё продолжались обстрелы – взрывы были слышны в разных частях города.

МАГАТЭ планирует находиться на Запорожской АЭС до 3 сентября. Сегодня они осмотрят рабочий зал станции, а затем посетят реакторы.

Миссию возглавляет гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. В состав делегации среди прочих также вошли эксперты из Польши, Литвы, Сербии и Китая. Представители России, США и Великобритании в миссии не участвуют.