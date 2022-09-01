Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыла на Запорожскую АЭС в Энергодаре.
"Всего в колонне девять машин с надписью ООН и несколько автомобилей сопровождения. Ситуация на станции спокойная. Звуков обстрелов нет", – передаёт корреспондент РИА "Новости".
По сведениям журналиста агентства "Интерфакс", за час до прибытия миссии ещё продолжались обстрелы – взрывы были слышны в разных частях города.
МАГАТЭ планирует находиться на Запорожской АЭС до 3 сентября. Сегодня они осмотрят рабочий зал станции, а затем посетят реакторы.
Миссию возглавляет гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. В состав делегации среди прочих также вошли эксперты из Польши, Литвы, Сербии и Китая. Представители России, США и Великобритании в миссии не участвуют.
- Утром 1 сентября Энергодар подвергся обстрелам. Назначенные Россией власти города заявили, что по Энергодару ударили с украинской стороны. Украина утверждала, что маршрут миссии обстреливает Россия. В Минобороны России сообщили, что российская авиация нанесла удар по группе украинских десантников, которые пытались захватить ЗАЭС.
- Запорожская АЭС – крупнейшая атомная электростанция в Европе. Российские войска захватили станцию вскоре после начала вторжения в Украину, в марте 2022 года. С тех пор Киев и Москва неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах территории рядом с АЭС.
- МАГАТЭ несколько недель настаивало на отправке своей миссии на ЗАЭС, отмечая, что на Запорожской АЭС массово нарушаются протоколы безопасности.
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