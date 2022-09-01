Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС

Миссия МАГАТЭ, 29 августа 2022 года

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыла на Запорожскую АЭС в Энергодаре.

"Всего в колонне девять машин с надписью ООН и несколько автомобилей сопровождения. Ситуация на станции спокойная. Звуков обстрелов нет", – передаёт корреспондент РИА "Новости".

По сведениям журналиста агентства "Интерфакс", за час до прибытия миссии ещё продолжались обстрелы – взрывы были слышны в разных частях города.

МАГАТЭ планирует находиться на Запорожской АЭС до 3 сентября. Сегодня они осмотрят рабочий зал станции, а затем посетят реакторы.

Миссию возглавляет гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. В состав делегации среди прочих также вошли эксперты из Польши, Литвы, Сербии и Китая. Представители России, США и Великобритании в миссии не участвуют.

  • Утром 1 сентября Энергодар подвергся обстрелам. Назначенные Россией власти города заявили, что по Энергодару ударили с украинской стороны. Украина утверждала, что маршрут миссии обстреливает Россия. В Минобороны России сообщили, что российская авиация нанесла удар по группе украинских десантников, которые пытались захватить ЗАЭС.
  • Запорожская АЭС – крупнейшая атомная электростанция в Европе. Российские войска захватили станцию вскоре после начала вторжения в Украину, в марте 2022 года. С тех пор Киев и Москва неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах территории рядом с АЭС.
  • МАГАТЭ несколько недель настаивало на отправке своей миссии на ЗАЭС, отмечая, что на Запорожской АЭС массово нарушаются протоколы безопасности.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG