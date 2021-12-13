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Мизулина: Моргенштерн получает "файлы с темами" и деньги из-за рубежа

Рэпер Моргенштерн

Глава "Лиги безопасного интернета", дочь сенатора Елены Мизулиной, Екатерина Мизулина заявила, что российский рэп-исполнитель Моргенштерн получает "из-за рубежа файлы с темами, которые необходимо затрагивать", а также иностранное финансирование. Об этом она сказала в интервью на Youtube-канале "А поговорить?".

По мнению Мизулиной, существует ряд блогеров и исполнителей, которые распространяют "контент, связанный с тематикой насилия, с темой пропаганды наркотиков, с так называемым "победобесием", то есть отрицанием роли советского народа в Великой отечественной войне". "Я бы не сказала, что даются указания петь определенные песни, или вести себя определенным образом. Дается определенный файл с темами, которые нужно затрагивать". Кроме того, Мизулина утверждает, что читала в СМИ, что Моргенштерну целенаправленно направляют денежные средства иностранные организации. Что это за организации глава "Лиги безопасного интернета" не уточнила.

Моргенштерн после интервью Мизулиной опубликовал в инстаграме заявление. "Дорогие серьезные дяденьки и тетеньки! Хорош уже пиарить себя за счёт моего имени и набивать себе цитируемость в новостях. Народ России не глупый и все понимает", - написал рэпер.

  • В ноябре председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обвинил Моргенштерна в торговле наркотиками в социальных сетях. Следственный комитет решил проверить рэпера на пропаганду наркотиков среди несовершеннолетних после выхода клипа на песню Pablo.
  • Концерт Моргенштерна в Москве 26 ноября был отменён. Сам артист уехал из России и, по данным СМИ, сейчас находится в Объединённых Арабских Эмиратах.
  • В октябре этого года глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить высказывание Моргенштерна о Дне Победы. Музыкант в интервью Ксении Собчак усомнился в необходимости тратить большие суммы денег на празднование 9 мая. Позднее Моргенштерн опубликовал извинение на своей странице в инстаграме.
  • В июне этого года суд в Москве оштрафовал Моргенштерна на 100 тысяч рублей по делу о пропаганде наркотиков. Её усмотрели в треках "Розовое вино 2" и Family.
  • В декабре 2020 года прокуратура обратилась в суд Петербурга с требованием запретить в России песню Моргенштерна и Slava Marlow "Cъел деда". Эксперты, которые привлекло ведомство, указали, что трек назван "некорректно".

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