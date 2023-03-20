В Омске мобилизованного приговорили к 6 годам за драку с командиром

Омский гарнизонный военный суд назначил мобилизованному Ивану Мартынову шесть лет колонии строгого режима по делу об избиении офицера. Также он должен будет выплатить пострадавшему компенсацию. По данным следствия, Мартынов избил командира, который делал ему замечания.

Иван Мартынов был мобилизован в сентябре прошлого года. На момент совершения преступления он находился в палаточном лагере, где проходил подготовку. По версии следствия, Мартынов был пьян и напал на офицера Перевалова, который ранее придирался к нему. Сам Мартынов признал вину частично. Он утверждает, что пьяны были оба, а конфликт спровоцировал офицер.

Перевалов в результате драки получил серьёзные травмы головы и кровоизлияние в мозг. Как сообщает издание "Медиазона", свидетели показывают, что Мартынов подозревал командира в шпионаже.

Это не первый случай наказания мобилизованных за конфликты с командирами. Наиболее известен случай мобилизованного Александра Лешкова, приговорённого к семи годам колонии за нападение на подполковника Дениса Мазанова. Лешков от имени других мобилизованных обвинял командование в недостаточных подготовке и снабжении будущих бойцов. В процессе спора Лешков толкнул командира в грудь. Лешков, со своей стороны, говорит, что защищал себя, а свидетели заявили, что подполковник первым толкнул Лешкова.