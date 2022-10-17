Мобилизованного жителя Адыгеи арестовали за побег с учений

Суд арестовал на 25 суток мобилизованного из Республики Адыгея Андрея Кулика за уклонение от исполнения воинских обязанностей. Срок за дисциплинарный проступок Кулик будет отбывать на гауптвахте. Об этом сообщают Кавказ.Реалии.

Согласно материалам суда, после мобилизации на войну в Украине 24 сентября Кулик был зачислен в воинскую часть в статусе контрактника. Во время служебной командировки в аннексированный Крым Кулик сбежал на остановке возле адыгейской станицы Дондуковской. Его задержали спустя почти двое суток, 2 октября.

Максимальный арест за подобный дисциплинарный проступок составляет 30 суток.