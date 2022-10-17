Мобилизованного жителя Адыгеи арестовали за побег с учений

Суд арестовал на 25 суток мобилизованного из Республики Адыгея Андрея Кулика за уклонение от исполнения воинских обязанностей. Срок за дисциплинарный проступок Кулик будет отбывать на гауптвахте. Об этом сообщают Кавказ.Реалии.
Согласно материалам суда, после мобилизации на войну в Украине 24 сентября Кулик был зачислен в воинскую часть в статусе контрактника. Во время служебной командировки в аннексированный Крым Кулик сбежал на остановке возле адыгейской станицы Дондуковской. Его задержали спустя почти двое суток, 2 октября.
Максимальный арест за подобный дисциплинарный проступок составляет 30 суток.
- 21 сентября президент России Владимир Путин объявил в стране мобилизацию населения на войну в Украине и подписал соответствующий указ. Президент назвал её частичной, однако в открытой части указа никакими параметрами она не ограничена. Сначала планируется призвать 300 тысяч резервистов – утверждается, что это один процент от мобилизационного потенциала России.
- Из Республики Адыгея на войну планировали призвать 1,1% состоящих на учёте в военкоматах. О выполнении плана по мобилизации регион отчитался уже через неделю после её объявления. Повестку на войну вручили среди прочих мужчине с инвалидностью – он передвигается на коляске (позже военкомат отменил решение). Первые мобилизованные уже отправились на фронт.
- Мобилизованным пообещали единовременную выплату в 100 тысяч рублей, а их детям – бесплатное посещение детского сада и горячее питание в школах.
- Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. По последним данным Минобороны, с тех пор на войне в Украине погибли 5937 российских военнослужащих. Это число кратно ниже оценок западных разведок и ниже подсчётов журналистов "Медиазоны" и Би-би-си – по открытым данным они подтвердили гибель 7184 российских военных, в том числе 24 – из Республики Адыгея.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.