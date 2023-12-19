Мобилизованному дали 6,5 лет колонии по делу о дезертирстве

Суд в Омске приговорил мобилизованного Максима Вихорева к 6,5 годам колонии строгого режима по делу о дезертирстве и побеге из-под ареста. На приговор обратила внимание "Медиазона".
Согласно приговору, 25-летний Вихорев "самовольно оставил" воинскую часть в Омске в феврале 2023 года и стал проводить время "по своему усмотрению". В июле его задержала военная комендатура. Вихорева доставили в военный следственный отдел по Омскому гарнизону, откуда он сбежал, скрывшись от конвоя. Его поймали в тот же день, когда он пытался переплыть реку.
В суде Вихорев сказал, что не собирался уклоняться от военной службы, но, узнав о возбуждённом против него деле о дезертирстве, решил скрываться, "боясь уголовной ответственности". По той же причине он оказывал сопротивление при задержании.
По данным "Медиазоны", дело Вихорева о бегстве из-под стражи стало первым с начала полномасштабного российского вторжения в Украину.
- С началом мобилизации на войну с Украиной в России ужесточили наказание за неисполнение приказа, избиение начальника, оставление части, дезертирство, нарушение правил службы и утрату военного имущества. Большинство статей теперь предусматривают сроки до 15 лет.
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