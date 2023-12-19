Мобилизованному дали 6,5 лет колонии по делу о дезертирстве

Суд в Омске приговорил мобилизованного Максима Вихорева к 6,5 годам колонии строгого режима по делу о дезертирстве и побеге из-под ареста. На приговор обратила внимание "Медиазона".

Согласно приговору, 25-летний Вихорев "самовольно оставил" воинскую часть в Омске в феврале 2023 года и стал проводить время "по своему усмотрению". В июле его задержала военная комендатура. Вихорева доставили в военный следственный отдел по Омскому гарнизону, откуда он сбежал, скрывшись от конвоя. Его поймали в тот же день, когда он пытался переплыть реку.

В суде Вихорев сказал, что не собирался уклоняться от военной службы, но, узнав о возбуждённом против него деле о дезертирстве, решил скрываться, "боясь уголовной ответственности". По той же причине он оказывал сопротивление при задержании.

По данным "Медиазоны", дело Вихорева о бегстве из-под стражи стало первым с начала полномасштабного российского вторжения в Украину.