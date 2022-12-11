Мобилизованный петербуржец добился права не воевать

Мобилизованный петербуржец Кирилл Березин, отказавшийся брать в руки оружие из-за своих убеждений, сумел добиться того, что его не отправят в зону боевых действий в Украине. Как сообщает издание "Ротонда" со ссылкой на адвоката Березина, 12 декабря солдата отправят в тыловую часть в Ленинградской области, где найдут ему применение "без оружия в руках". Военная часть занимается ремонтом техники.

27-летний Кирилл Березин был мобилизован в конце сентября. В военкомате он заявил, что является убеждённым пацифистом и не станет брать в руки оружие. Березин подал заявление с просьбой направить его на альтернативную службу, но военкомат отказал ему. Тогда мобилизованный обратился в суд, но суд также ответил отказом.

Березина отправили вместе с другими мобилизованными в подготовительный лагерь российских войск под Белгородом. Он жаловался на неуставные отношения в части. Например, он сообщал о том, что полковник Анатолий Смердов обещал ему "выбить зубы", "стукнуть прикладом по голове" и в бессознательном состоянии отправить его на фронт.

25 октября мобилизованным сообщили, что они переезжают. Куда именно, не уточнялось, но Березин предположил, что их могут отвезти в зону боевых действий в Украине. Поскольку они могли свободно покидать лагерь, он оставил форму и рюкзак в палатке, взял паспорт и военный билет и уехал в Петербург на такси. Там он по совету адвоката написал явку с повинной в Следственный комитет. В заявлении Березин указал, что был вынужден покинуть воинскую часть из-за опасений за свою жизнь после угроз командира. Однако суд вернул его в распоряжение армии - в военную часть в Каменке Ленинградской области. Тем не менее при помощи адвоката Березин смог добиться отправки в тыловую часть.