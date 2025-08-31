В Тяньцзине, в Китае, 31 августа открылся саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). На мероприятие прибыл президент России Владимир Путин. Ожидается, что он, в частности, встретится с лидерами Индии и Турции — премьер-министром Нарендрой Моди и президентом Реджепом Эрдоганом. По сообщениям, они обсудят урегулирование конфликта России с Украиной.

В субботу, 30 августа, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре с индийским премьером. По словам Зеленского, он рассказал Моди об итогах недавней встречи с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне.

"Украина подтвердила, что готова к встрече с российским руководителем", — написал Зеленский в телеграме после разговора с премьер-министром Индии. Президент Украины уточнил, что Киев и Дели скоординировали позиции перед саммитом ШОС, где Индия согласилась передать от Киева "ответный сигнал" Москве.

Ранее на этой неделе Зеленский также переговорил по телефону с Реджепом Эрдоганом. Турецкий лидер по итогам переговоров сообщил, что Анкара внимательно следит за дипломатическими инициативами, предпринимаемыми в США, и намерена продолжать активные усилия для достижения устойчивого мира.

Президент Турции особо отметил значимость укрепления переговорного процесса между Киевом и Москвой и подтвердил готовность содействовать в организации высокоуровневых контактов между сторонами.

Кроме того, незадолго до саммита ШОС глава МИД Турции Хакан Фидан рассказал, что обсуждал гарантии безопасности для Украины с госсекретарём США Марком Рубио. По словам Фидана, Турция играет в этом вопросе ключевую роль.

Саммит ШОС в Тяньцзине продлится до 1 сентября. Ожидается участие в нём более 20 мировых лидеров. После саммита Путин посетит Пекин для переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином и отдельно встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Президент России также планирует посетить на площади Тяньаньмэнь в Пекине военный парад, посвящённый 80-летию окончания Второй мировой войны. Гонконгская газета South China Morning Post писала, что из-за присутствия российского президента послы стран Евросоюза могут проигнорировать посещение парада.

Последний раз Путин посещал Китай в мае 2024 года — это был его первый зарубежный визит после вступления в новый президентский срок.



