MOL сможет продолжить переговоры по доле "Газпром нефти" в NIS

Крупнейшая нефтегазовая компания Венгрии MOL сообщила во вторник, что она получила одобрение со стороны США на продолжение переговоров о приобретении контрольного пакета акций сербской нефтяной компании NIS, находящейся под американскими санкциями.

В сообщении MOL отмечается, что срок переговоров продлен до 22 мая.

В декабре Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) предоставило NIS срок до 24 марта для переговоров о продаже долей, принадлежащих российским компаниям "Газпром" и "Газпром Нефть". Речь идёт о 56,15% акций.

В январе MOL заявила, что подписала предварительное соглашение с российскими структурами. В венгерской компании тогда же говорили, что миноритарным акционером может стать эмиратская ADNOC.

NIS находится под санкциями США с января 2025 года. Вашингтон ввел их, требуя полностью исключить российское участие в компании. В декабре OFAC выдало NIS лицензию, разрешающую переговоры об изменении структуры собственности.

В MOL отмечали, что необходимо получить одобрение на сделку со стороны OFAC и правительства Сербии.

NIS - единственная в Сербии занимается разведкой и добычей углеводородов, ей также принадлежит крупный НПЗ в городе Панчево. Компания доминирует на рынке нефтепродуктов своей страны, сеть АЗС представлена также в соседних балканских государствах.



