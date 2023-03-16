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Молдавский парламент переименовал государственный язык на румынский

Коммунисты и социалисты в молдавском парламенте выразили протест президентской партии из-за переименования языка, Кишинёв, 16 марта 2023 года

Парламент Республики Молдова принял в окончательном чтении законопроект о переименовании государственного языка с молдавского на румынский.

За принятие документа проголосовали депутаты из президентской партии "Действие и солидарность". У неё в парламенте большинство мест. Против выступили оппозиционные коммунисты и социалисты. Они предложили исключить законопроект из программы заседания, но не набрали необходимых голосов.

На заседании противники президентской партии вывесили баннеры, среди которых был "Конституция Молдовы: Молдова, молдаване, молдавский".

"Действие и солидарность" внесла законопроект в парламент в конце февраля. Депутаты предложили исполнить решение Конституционного суда 2013 года. Тогда суд постановил, что Декларация независимости страны, в которой говорится о том, что государственным языком является румынский, имеет преимущество перед Конституцией.

Решение Конституционного суда было обязательным.

  • В конце 2020 года после инаугурации президента Майи Санду на официальном сайте главы государства изменено название государственного языка – с молдавского на румынский. Санду, помимо молдавского, имеет румынское гражданство.
  • Молдавский и румынский языки очень близки друг к другу. Парламент утвердил молдавский государственным языком и перевел его с кириллицы на латиницу в 1989 году.

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